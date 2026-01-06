Picchiata con una scopa dall’ex, muore in ospedale dopo giorni di agonia: la donna aveva 33 anni

È morta in ospedale la 33enne picchiata dall’ex compagno a Castel Volturno. L’uomo, 32 anni, è ora in carcere: il decesso aggrava la sua posizione.

Immagine di repertorio

È morta in ospedale la donna di 33 anni che lo scorso 23 dicembre è stata picchiata e ridotta in fin di vita dall'ex compagno 32enne che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa a Castel Volturno, un comune in provincia di Caserta. L’uomo è stato fermato dalla polizia per tentato omicidio e ora si trova in carcere su ordine del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Con la notizia del decesso si aggrava la sua posizione.

La dinamica dell'aggressione

Secondo le indagini, la violenza sarebbe avvenuta nella notte dell’antivigilia di Natale quando la polizia è intervenuta in una villetta a schiera del comune casertano dopo la segnalazione di una lite tra due persone.

Una volta sul posto, gli agenti avrebbero rinvenuto la 33enne riversa a terra nel cortile della villetta. All'interno dell'abitazione, invece, i poliziotti avrebbero trovato l'ex fidanzato della donna – con precedenti per droga – con il polso destro fasciato e i vestiti sporchi di sangue, in compagnia di un amico. L'uomo è stato quindi sottoposto a fermo per tentato omicidio. Successivamente, il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.

Nel frattempo, la 33enne è stata trasportata d'urgenza in ospedale in gravi condizioni. Oggi, martedì 6 gennaio, dopo diversi giorni di ricovero è arrivata la notizia del decesso, circostanza che aggrava ulteriormente la posizione dell’ex compagno.