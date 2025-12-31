napoli
Picchia selvaggiamente l’ex fidanzata: lei è grave, 32enne arrestato nel Casertano

La donna è stata soccorsa in condizioni di salute disperate, mentre l’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio e portato in carcere.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Notte di violenza, quella dello scorso 23 dicembre (anche se la notizia è stata resa nota soltanto oggi) a Castel Volturno, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver selvaggiamente picchiato l'ex fidanzata, riducendola in condizioni molto gravi. Nella notte dell'Antivigilia di Natale, i poliziotti del locale commissariato, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti presso una villetta a schiera della cittadina del Casertano, nella quale era stata segnalata una lite.

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato una donna, di nazionalità africana, riversa a terra nel cortile della villetta: le sue condizioni di salute sono apparse subito disperate e la donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale. All'interno dell'abitazione, invece, i poliziotti hanno riscontrato la presenza dell'ex fidanzato della donna, che appariva con il polso destro fasciato e i vestiti sporchi di sangue, e di un suo amico.

In virtù dei gravi indizi di colpevolezza emersi a carico del 32enne – con precedenti di polizia per droga – l'uomo è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio. Il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha successivamente convalidato il fermo e per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.

Caserta
Cronaca
napoli
