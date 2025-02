video suggerito

Chi era Emanuele D’Asta, morto a 23 anni schiacciato dal balcone della sua futura casa Incidente in casa a Baia Verde, Emanuele D’Asta, 23 anni, è morto travolto dalle macerie del balcone. Disposta l’autopsia. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

2.933 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emanuele D'Asta, la vittima

Lutto a Castel Volturno per la morte di Emanuele D'Asta, il giovane 23enne rimasto vittima di un tragico incidente domestico avvenuto questa mattina, mercoledì 5 febbraio 2025. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, stava effettuando dei lavori di manutenzione nella sua futura casa, dove si sarebbe trasferito con la fidanzata dopo le nozze, quando il balcone dell'appartamento sarebbe improvvisamente crollato, schiacciandolo. Il terribile incidente è avvenuto attorno alle 11,30 di questa mattina, in via Viverone 33, a Baia Verde, nota località balneare frazione di Castel Volturno, vicino a Mondragone, nella provincia di Caserta.

L'incidente a Baia Verde

L'appartamento, secondo le prime informazioni, sarebbe di proprietà della famiglia della fidanzata. Il ragazzo lo stava sistemando in previsione di trasferirsi per costruire la sua famiglia. Un sogno, purtroppo, che si è infranto a causa del brutto incidente, che ha distrutto la felicità dei due giovani e delle loro famiglie. Il giovane si sarebbe trovato al piano terra, quando, per motivi ancora da accertare, il solaio del balcone avrebbe ceduto. Le macerie avrebbero travolto il ragazzo.

Sequestrata la salma per l'autopsia

A lanciare l'allarme sarebbe stata la mamma della fidanzata, secondo le prime informazioni. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, gli agenti della Polizia Locale che indagano sulla vicenda. Nonostante il tentativo di salvare il 23enne, però, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata sottoposta a sequestro per l'esame autoptico.