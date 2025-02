Crolla balcone, morto 23enne: “Sistemava casa per le nozze”. Incidente a Castel Volturno

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente mortale a Castel Volturno, dove un giovane di 23 anni è morto questa mattina, mercoledì 5 febbraio 2025, a seguito del crollo di un balcone. Secondo le prime informazioni, il ragazzo era impegnato in alcuni lavori domestici nella casa della fidanzata, quando sarebbe rimasto vittima del cedimento. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda sono in corso approfondimenti. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco con una squadra del Comando provinciale di Caserta distaccamento di Mondragone. L'uomo, secondo quanto ricostruito, stava effettuando dei lavori di manutenzione al piano terra dell'abitazione della fidanzata. Secondo alcuni residenti della zona, il giovane stava forse sistemando casa dove si sarebbe dovuto trasferire dopo le nozze.

Morto 23enne a Castel Volturno, lutto nel Casertano

L'incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle ore 11,30, in viale Viverone, nel comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Una storia che sembra assumere tutti i contorni di una grande e terribile tragedia che ha sconvolto tutta la comunità del Casertano. Familiari, amici e conoscenti, appresa la triste notizia, si stanno stringendo attorno alla famiglia per la grave e prematura perdita.

L'intervento dei soccorsi, ad ogni modo, è stato immediato. I vigili del fuoco, prontamente arrivati sul posto con le attrezzature, hanno trovato il giovane uomo privo di sensi che era stato coinvolto nel crollo del balcone posto sopra di lui al primo piano. I pompieri hanno estratto il corpo della giovane vittima dalle macerie. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati di salvare il giovane, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'intera area interessata per il successivo sequestro da parte delle autorità competenti. Gli agenti della Polizia Locale, che sono subito arrivati sul posto, hanno eseguito i primi rilievi del caso e raccolto le testimonianze, mentre si stanno cercando di approfondire le cause che potrebbero aver provocato l'improvviso crollo e le sue nefaste conseguenze.