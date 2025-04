video suggerito

Chi era Andrea Izzo, l'uomo che ha ucciso il compagno della ex Milko Gargiulo e poi si è tolto la vita Andrea Izzo, 41 anni, è l'uomo che ieri, a Marano, ha ucciso Milko Gargiulo, 56 anni, nuovo compagno della ex moglie. Izzo si è poi suicidato con la stessa arma.

A cura di Valerio Papadia

Si chiamava Andrea Izzo e aveva 41 anni l'uomo che, nella mattinata di ieri, lunedì 7 aprile, ha ucciso il 56enne Milko Gargiulo, attuale compagno della sua ex moglie, freddandolo a colpi di pistola nei pressi di una scuola a Marano, nella provincia di Napoli; Izzo si è poi suicidato poco dopo, con la stessa arma, nel quartiere napoletano dei Camaldoli. Skipper di professione, incensurato come Gargiulo, Andrea Izzo aveva una passione per le armi: quella utilizzata per l'omicidio-suicidio era infatti regolarmente detenuta, così come altre armi da fuoco. Stando a quanto hanno rivelato poi le indagini dei carabinieri, Milko Gargiulo aveva precedentemente denunciato Izzo, per ben due volte, a causa delle minacce di morte rivoltegli dal 41enne.

Izzo ha inviato all'ex moglie le foto del cadavere di Gargiulo

Quando ieri mattina i due cadaveri sono stati trovati, a distanza di poco tempo l'uno dall'altro e a distanza di pochi chilometri, non era ancora chiaro le due morti fossero collegate. Le indagini hanno poi ricostruito l'accaduto: Andrea Izzo, a bordo di uno scooter, ha raggiunto Milko Gargiulo, che si trovava invece alla guida di un'automobile, mentre si trovava a Marano, cittadina dell'hinterland Nord di Napoli, a pochi passi dalla scuola parificata "Papa Luciani"; Izzo ha esploso almeno 5 colpi di pistola contro Gargiulo, che è morto sul colpo.

Izzo ha poi guidato fino al quartiere collinare partenopeo dei Camaldoli, si è fermato in via Montelungo e si è suicidato con la pistola. Prima di togliersi la vita, però, il 41enne ha inviato all'ex moglie le foto del cadavere di Gargiulo.