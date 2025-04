video suggerito

Omicidio suicidio a Marano, Andrea Izzo era stato già denunciato da Milko Gargiulo per minacce Molko Gargiulo, ucciso questa mattina, aveva già denunciato due volte Andrea Izzo; il 41enne avrebbe cominciato a minacciarlo dopo aver scoperto dei messaggi tra lui e la la sua ex compagna, al quale si stava riavvicinando.

A cura di Nico Falco

Andrea Izzo

Milko Gargiulo, il broker finanziario e appassionato di palestra ucciso oggi, 7 aprile, sulla Marano-Pianura, aveva già denunciato due volte alla Polizia di Stato per minacce Andrea Izzo, l'uomo che questa mattina gli ha esploso contro almeno cinque colpi di pistola. Il particolare emerge dalle indagini su quello che, allo stato, viene ricostruito come un omicidio suicidio il cui movente sarebbe di natura passionale: Izzo avrebbe ucciso Gargiulo, per poi suicidarsi con la stessa arma, per una relazione sentimentale che la vittima aveva allacciato con la sua ex compagna.

Le denunce dopo la scoperta dei messaggi

Izzo, stando a quanto è stato fino ad ora ricostruito, dopo essersi allontanato sentimentalmente dalla compagna, avrebbe deciso di riallacciare i rapporti. Nel frattempo, però, la donna avrebbe avviato una relazione con Gargiulo. E a far scattare la violenza sarebbe stata la scoperta dei messaggi scambiati tra i due sul cellulare di lei. Il 41enne avrebbe già minacciato quello che vedeva come un rivale, e sarebbe stato per due volte denunciato alla Polizia.

L'omicidio suicidio a Marano

Gargiulo, 56 anni, è stato ucciso intorno alle 8 del mattino a pochi passi dalla scuola parificata "Papa Luciani": uno scooter si è affiancato e il conducente ha sparato almeno 5 colpi, tanti quanti i fori lasciati sul parabrezza. Il 56enne è deceduto sul colpo, nessuna possibilità di reagire, inutile qualsiasi tipo di soccorso. Gli spari hanno scatenato il panico tra genitori e bambini che proprio in quei momento stavano entrando a scuola. Il cadavere di Izzo, invece, è stato rinvenuto poco dopo, sul lato opposto della collina dei Camaldoli, in via Montelungo, alle spalle di una roulotte e accanto al suo T-Max: si è ucciso con la sua pistola, regolarmente detenuta. Dalle indagini è emerso il collegamento tra le due morti. Izzo, hanno ricostruito i carabinieri, avrebbe tentato di uccidere Gargiulo già qualche minuto prima, ma il 56enne sarebbe riuscito a tamponarlo e a scappare; sarebbe però rimasto bloccato nel traffico poco più avanti e a quel punto il 41enne lo avrebbe raggiunto e gli avrebbe sparato.