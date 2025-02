video suggerito

Chi è Rania Zeriri, la popstar olandese che viveva in strada ad Avellino La donna, 39 anni, viveva da clochard tra Avellino e Mercogliano, dove è stata presa in carico dai servizi sociali. Eppure Rania Zeriri ha conosciuto una grande popolarità come cantante nei Paesi Bassi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rania Zeriri

Si è convinta a farsi aiutare Rania Zeriri, la nota cantante olandese, 39 anni, riconosciuta a vivere in strada tra Avellino e Mercogliano; dopo aver rifiutato l'assistenza dei servizi sociali del Comune di Avellino – come reso noto dalla sindaca Laura Nargi – la popstar olandese è stata presa in carico dai servizi sociali del Comune di Mercogliano, che l'hanno portata in una struttura per provvedere alle cure di cui la donna necessitava, come ha fatto sapere il sindaco Vittorio D'Alessio. Da quanto si apprende, la 39enne avrebbe attraversato un periodo difficile dopo la morte della madre, ma nei Paesi Bassi Rania Zeriri è stata una vera e propria celebrità.

La carriera di Rania Zeriri

Rania Zeriri è nata a Enschede, nei Paesi Bassi, il 6 gennaio del 1986, da padre algerino e madre olandese; la 39enne è nata con una particolarità alle corde vocali, un problema congenito che le ha reso difficile raggiungere alcune note più acute, rendendo la sua voce più profonda. Dopo aver iniziato a studiare musica, Rania Zeriri ha conosciuto grande popolarità nel 2008, quando è stata tra i 5 finalisti di Deutschland sucht den Superstar, versione tedesca del talent show Idol, vedendo sfumare di un soffio la vittoria del programma. Dello stesso anno è il suo singolo "Crying Undercover", che le ha fatto acquisire grande fama sia in Germania che nei Paesi Bassi.