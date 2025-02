video suggerito

Rania Zeriri, da cantante famosa in Olanda a clochard ad Avellino: "Ora è al sicuro" La donna, 39 anni, dopo aver raggiunto una grande popolarità in Olanda, negli ultimi giorni è stata avvistata tra Avellino e Mercogliano, dove vive per strada. Le autorità si sono attivate per aiutarla: la donna sarebbe al sicuro.

A cura di Valerio Papadia

Da cantante molto famosa in Olanda a clochard in Campania. Sembrerebbe essere questa la parabola di Rania Zeriri, 39 anni, come detto una vera e propria star della musica nei Paesi Bassi, che negli ultimi giorni, però, è stata avvistata a vivere in strada tra Avellino e Mercogliano, cittadina alle porte del capoluogo irpino. In molti hanno segnalato il suo caso sui social e, dai post su Facebook e Instagram, la storia di Rania Zeriri è arrivata alle istituzioni locali, che si sono attivate per aiutarla.

Dapprima, la cantante 39enne è stata avvistata proprio ad Avellino. Avvicinata dai servizi sociali dell'amministrazione, guidata dalla sindaca Laura Nargi, la donna avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di aiuto. "L’obiettivo principale dell’amministrazione è sempre stato quello di offrire a Rania una via d’uscita dalla sua condizione di precarietà, coinvolgendo tutti gli enti preposti per costruire un percorso di recupero e reinserimento nella comunità" ha detto la prima cittadina di Avellino.

La cantante è in una struttura a Mercogliano

Rania Zeriri, come detto, è stata avvistata anche nella vicina Mercogliano. Il sindaco, Vittorio D'Alessio, su Facebook ha dato aggiornamenti sulla situazione della cantante olandese, dichiarando che è al sicuro: "È intervenuto il servizio sociale del consorzio A02 con la responsabile dott.ssa Marisa Lena che ha programmato interventi di supporto per assicurare ascolto con il servizio di psicologia d'ambito con la dott.ssa Michela Bortugno e la mediatrice linguistico culturale del Consorzio A02 dott.ssa Angela Carpino. Gli operatori hanno garantito a Rania il ristoro con un pasto caldo offerto dal Ristorante La Tavernetta. Nel primo pomeriggio verrà accompagnata presso una comunità che la accoglierà gratuitamente per alcune ore per provvedere all'igiene e alla cura della persona".