Centro storico a Napoli senz’acqua fino a sera, disagi da piazza Cavour a via Foria per lavori all’acquedotto Stop all’erogazione idrica nella zona del Museo Archeologico Nazionale. Disagi anche a via Duomo, via Costantinopoli, Rione Vergini e Stella.

A cura di Pierluigi Frattasi

Diverse zone del centro storico di Napoli potrebbero restare senz'acqua oggi a causa di un guasto su una condotta dell'acquedotto pubblico. Dalle ore 14,00 di oggi, martedì 5 settembre 2023, inizierà l'interruzione idrica che coinvolgerà diverse zone della città, da piazza Cavour, a via Foria, da via Duomo a via Costantinopoli, dal Rione Vergini alla zona Stella. I disagi proseguiranno fino a tarda sera. Sul posto sono già arrivati gli operai e i tecnici dell'Abc, l'azienda speciale dell'acqua pubblica di Napoli, di proprietà del Comune. Un intervento non rinviabile, a quanto apprende Fanpage.it da fonti Abc, determinato da un guasto su una condotta. Entro stasera la fornitura sarà ripristinata.

Le zone interessate dai disagi dell'acquedotto

Ma quali sono le zone che resteranno senz'acqua? In un messaggio sulla sua pagina Facebook, l'Abc ha comunicato la "necessità di eseguire lavori urgenti sulla rete idrica primaria nella zona di Piazza Cavour". L'azienda ha spiegato, che per questo motivo, "a partire dalle ore 14:00 e fino alla tarda serata di oggi 5 settembre 2023, sarà sospesa la fornitura idrica alle utenze". Di seguito le zone interessate:

Piazza Cavour

Angolo Museo Nazionale

Via Foria

Via Costantinopoli

Via Duomo

Via Maria Longo

Via Vergini

Via Stella

Abc: "Possibili problemi nelle ore di punta"

I disagi maggiori potrebbero registrarsi durante le ore di punta dove si registrano maggiori consumi: