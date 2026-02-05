Centro Direzionale di Napoli, 80 milioni dal Comune per rifare pavimenti, strade, parcheggi

Dal Comune di Napoli 80 milioni di euro per rifare il Centro Direzionale. È il grande progetto di riqualificazione, un piano messo a punto dal Municipio che prevede di rimettere a nuovo la pavimentazione, oggi sconnessa in molti punti, riattivare scale mobili e ascensori, che collegano l'area di superficie agli immensi parcheggi sotterranei, manutenere panchine, sedute e fontane. La prima tranche da 1,3 milioni per i sistema di risalita è stata sbloccata oggi. "Con questo provvedimento – spiega la vicesindaca e assessora all'Urbanistica Laura Lieto – diamo il via a una trasformazione profonda e necessaria di uno dei nodi nevralgici della nostra città".

Lieto: "Il Centro Direzionale diventerà un quartiere vitale"

"Il Centro Direzionale – spiega Lieto – non deve più essere percepito come un'isola staccata dal contesto urbano, ma come un quartiere vitale, sicuro e accessibile. Partiamo dai sistemi di risalita perché la mobilità verticale è il primo requisito per garantire la dignità dello spazio pubblico e la facilità di accesso per tutti i cittadini. La nostra visione è quella di una ‘città della prossimità' dove il verde, la sicurezza e la qualità dei materiali contribuiscano a creare un ambiente urbano contemporaneo e accogliente, capace di attrarre nuove funzioni e socialità".

La giunta del sindaco Gaetano Manfredi ha approvato oggi, 5 febbraio, il "Grande Progetto di riqualificazione del Centro Direzionale". La delibera porta la firma del primo cittadino e della Lieto. Il provvedimento approvato contiene in linea tecnica il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l’intervento complessivo. Il primo intervento operativo approvato riguarda la riqualificazione dei sistemi di risalita, con un quadro economico di un milione e 310 mila euro interamente finanziato tramite mutui della Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.). Questo lotto prioritario mira a rifunzionalizzare i collegamenti verticali del Centro Direzionale, garantendo accessibilità e sicurezza.

Il piano da 80 milioni per il Centro Direzionale

Il piano da 80 milioni del Documento di Indirizzo alla Progettazione prevede tra i punti principali, restyling dei blocchi di risalita e pensiline per 6,5 milioni di euro. La riqualificazione di strade e parcheggi per 33 milioni di euro. Il potenziamento delle aree verdi e sistemi di raccolta acque per 30 milioni di euro. La manutenzione delle pavimentazioni e arredo urbano per 5 milioni di euro. Nuovi accessi pedonali e sistemi di sicurezza per 4 milioni di euro per restyling marciapiedi e varchi controllati con telecamere. "La riqualificazione – spiega il Comune – punta a trasformare il Centro Direzionale in una nuova polarità urbana attrattiva e sostenibile. Gli interventi si focalizzeranno sulla riduzione dei consumi, l’incremento del verde pubblico di prossimità e il miglioramento della mobilità pedonale e ciclabile, integrando pienamente l'area con la nuova stazione della Linea 1 della metropolitana".