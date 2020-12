Tutto pronto anche a Napoli per il cenone di San Silvestro, che accompagnerà l'ingresso nel nuovo anno. Per il cenone di Capodanno, quest'anno particolarmente anomalo rispetto agli anni passati per la pandemia da Covid-19, le tradizioni napoletane resistono. Cenone di Capodanno napoletano che "pesa" più degli altri per quanto riguarda l'apporto di calorie: sono circa 1.900 a testa, più di quelli tipici di Roma o Milano. Nonostante si tratti di un mese quasi interamente a base di pesce, come da tradizione partenopea.

In primis l'antipasto: tartine di salmone, ostriche, cannolicchi, datteri di mare, tartufi di mare, caviale fresco. Tutto rigorosamente crudo, come da tradizione partenopea. Cibo leggero e che fa da "apertura" al cenone vero e proprio, che inizia con i primi piatti che possono essere a scelta tra due portate ma più spesso le prevede entrambe: spaghetti ai frutti di mare oppure con l'astice, vermicelli con le vongole e gamberone. Ma non manca chi invece, pur restando nell'ottica del menu di pesce, preferisce cimentarsi in ravioli (di cernia) e lasagna (di pesce spada).

Per i secondi piatti, i piatti più tipici e gettonati durante i cenoni napoletani, sono il capitone il baccalà, rigorosamente fritti, assieme a stoccafisso con olive, orata al forno con patate. Senza dimenticare frittura di paranza ed aragosta. Non di rado, specie nelle famiglie più numerose, vengono serviti assaggi di più piatti a scelta tra i commensali. Come contorni, quelli tipici sono l'insalata di rinforzo ed i broccoli al limone, già presenti nel cenone della Vigilia di Natale. Si chiude, quindi, con i dolci: frutta secca, per lo più. Ma anche roccocò, struffoli, susamielli e mustacciuoli. In aggiunta, per così dire, si aggiungono lenticchie e cotechino di buon auspicio, sebbene soprattutto quest'ultimo si sia aggiunto in tempi relativamente moderni al cenone di San Silvestro napoletano.