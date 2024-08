video suggerito

Cedono i pistoni della giostra, tre bimbi feriti nel Napoletano Incidente nel parco giochi a San Sebastiano al Vesuvio, per un guasto al “Mini Volo di Rondine”. I tre bimbi sono stati medicati e dimessi, non sono gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre bambini sono rimasti lievemente feriti in un incidente avvenuto ieri sera a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli: la giostra su cui si trovavano si è guastata e la cabina è calata velocemente verso il suolo. I bimbi sono stati accompagnati nell'ospedale "Santobono" di Napoli, dove i medici hanno escluso complicazioni: sono stati tutti dimessi con prognosi tra i tre e i cinque giorni. Nel parco giochi di via Falconi sono intervenuti i carabinieri, in vista degli ulteriori accertamenti la giostra è stata sequestrata.

Stando a quanto fino ad ora accertato, a cedere sarebbero stati i pistoni del "Mini Volo di Rondine", con cabine a forma di mongolfiere; di conseguenza, la discesa non sarebbe stata più controllata ma sarebbe avvenuta velocemente. I bimbi, due di quattro anni e uno di sette, sono tutti in buone condizioni di salute: hanno riportato lievi contusioni ma, oltre alla paura, non avranno conseguenze e hanno già potuto lasciare l'ospedale.