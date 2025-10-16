Cedole librarie per scuole medie e superiori a Napoli 2025-26, pubblicato l’elenco dei beneficiari

Immagine di repertorio

Pubblicato l'elenco dei beneficiari delle cedole librarie fino a 280 euro per studenti delle scuole medie e superiori di Napoli. Il bonus libri potrà essere utilizzato entro il 31 dicembre prossimo ed è rivolto alle famiglie meno abbienti, con un Isee 2025 massimo di 13.300 euro. Ci sono due graduatorie: una prima fascia per le famiglie con Isee fino a 10.633 euro, l'altra fino a 13.300 euro. La cedola libraria è in formato elettronico. Sono pervenute n. 35.240 domande.

Come sapere se la domanda per il bonus libri è stata accettata

Ma come si fa a sapere se la domanda è stata accettata? Negli elenchi, infatti, per motivi di privacy non ci sono i nomi degli studenti. Dopo aver scaricato il file in pdf con la funzione "Trova testo o strumenti" si deve cercare il numero della domanda costituito da 10 numeri e 3 lettere. Se il codice identificativo è presente nell'elenco degli ammessi non ci sono dubbi che la domanda sia stata accettata. In alternativa, si può accedere direttamente all’area personale tramite SPID, CIE o CNS/TS alla stessa piattaforma utilizzata per l’invio delle domande.

Il Pin non viene inviato via mail, ma va scaricato accedendo nuovamente con SPID, CIE o CNS/TS dalla stessa piattaforma utilizzata per l’invio delle domande. Si trova nella sezione "Domande presentate".

Come utilizzare le cedole in libreria

Le cedole librarie possono essere utilizzate presso una delle librerie accreditate esibendo il PIN, il documento di riconoscimento del richiedente e il documento di riconoscimento e la tessera sanitaria dello studente. I bonus vanno spesi, come detto, entro il 31 dicembre di quest'anno presso le librerie accreditate. L'elenco completo è disponibile sul sito del Comune di Napoli, dove è possibile anche chiedere un riesame della domanda rifiutata o presentare un reclamo per l'esclusione, entro il 27 ottobre.