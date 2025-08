Bonus libri Napoli 2025 fino a 280 euro per studenti di scuole medie e superiori: come avere le cedole librarie

Il Comune di Napoli ha approvato le cedole librarie per l’anno scolastico 2025-26: requisiti, importi e come fare domanda.

Immagine di repertorio

Torna il bonus libri per gli studenti delle scuole medie e superiori (secondarie di primo e secondo grado) di Napoli. Il Comune ha definito importi, requisiti e modalità delle cedole librarie per l'anno scolastico 2025-'26. I contributi potranno arrivare fino ad un massimo di 280 euro a studente. A chi è rivolto il contributo? Il bonus è rivolto alle famiglie meno abbienti, con un Isee 2025 massimo di 13.300 euro. Al momento, la piattaforma per fare domanda non è stata ancora attivata. Ma si potranno presentare le richieste fino al 22 settembre di quest'anno, alle ore 14,00 (ma la data non è stata ancora ufficializzata). Ci saranno due graduatorie: una prima fascia per le famiglie con Isee fino a 10.633 euro, l'altra fino a 13.300 euro. La cedola libraria sarà in formato elettronico.

Chi può fare domanda per le cedole librarie a Napoli

I destinatari del bonus libri sono gli studenti residenti in Campania iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado frequentanti le scuole del Comune di Napoli ed appartenenti a famiglie che presentino un valore ISEE 2025 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità rientrante nelle seguenti due fasce:

FASCIA 1: ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00

FASCIA 2: ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00

Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia (ISEE fino ad € 10.633,00). Agli studenti collocati nella seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse finanziarie che residueranno dopo la copertura totale del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia.

Leggi anche Tirocini per praticanti avvocati alla Procura generale di Napoli: come fare domanda

Gli importi del bonus libri per scuole secondarie di primo e secondo grado

L'importo del bonus libri varia a seconda della classe che si frequenta. Il Comune di Napoli ha stabilito di erogare il contributo sotto forma di cedola libraria in formato elettronico per consentire l’acquisto di libri di testo. Le cedole possono essere spese solo presso le librerie accreditate. Ecco di seguito l'importo del bonus per ordine di scuola e per classe di frequenza:

Scuola secondaria I grado

1° classe: € 280,00

2° classe: € 110,00

3° classe: € 125,00

Scuola secondaria di II grado

1° classe: € 275,00

2° classe: € 170,00

3° classe: € 240,00

4° classe: € 210,00

5° classe: € 180,00

Per essere ammesso al beneficio il richiedente (esercente la potestà genitoriale o parentale sullo studente o, in alternativa, rappresentante legale o lo studente stesso se maggiorenne) dovrà presentare una domanda da compilare esclusivamente on-line, accedendo, mediante SPID, CIE o CNS, utilizzando l’applicativo reso disponibile sul sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it – “Aree Tematiche” – “Scuola ed Educazione” – “Libri di testo” attenendosi alle istruzioni indicate per la corretta compilazione.

Per compilare la domanda bisognerà rispettare alcuni requisiti:

a) possesso, al momento della presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE, rilasciata nell’anno 2025 in corso di validità, dalla quale si evince la presenza nel nucleo familiare dello studente per il quale viene richiesto il beneficio;

b) lo studente deve risultare regolarmente iscritto alla scuola ed alla classe indicate nel modulo compilato on-line.

Alla domanda sarà assegnato un codice identificativo univoco da conservare come attestazione dell'avvenuta ricezione e per ogni adempimento successivo. Il Servizio Diritto allo Studio provvederà a redigere gli elenchi degli studenti aventi diritto e gli elenchi degli studenti esclusi che saranno pubblicati sul sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it.

Agli aventi diritto al beneficio verrà rilasciata una cedola libraria in formato elettronico del valore corrispondente all'importo determinato per ordine di scuola e classe di frequenza. La cedola sarà attivata solo successivamente all’emissione delle graduatorie degli ammessi mediante un PIN la cui modalità di acquisizione sarà indicata con la pubblicazione di un avviso sulla pagina dedicata del sito web istituzionale. Le cedole librarie in formato elettronico saranno utilizzabili esclusivamente presso librerie e cartolibrerie accreditate a seguito di formale richiesta al Servizio Diritto allo Studio del Comune di Napoli e delle quali verrà pubblicizzato l'elenco.