Cede la pavimentazione, chiusa via Cifariello al Vomero: polizia e pompieri sul posto
Cede la pavimentazione stradale in via Filippo Cifariello al Vomero: la strada, che collega in maniera perpendicolare via Gian Lorenzo Bernini all'incrocio tra via Enrico Alvino e via Massimo Stanzione, a due passi da Piazza delle Quattro Giornate, è stata chiusa al traffico dal Comune di Napoli in attesa del ripristino dei luoghi. Lo ha fatto sapere Palazzo San Giacomo: stop al traffico veicolare dopo il doppio cedimento al centro della carreggiata, all'altezza del civico 16 della strada vomerese.
Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Locale assieme ai vigili del fuoco di Napoli, al personale del servizio Gestione emergenze e Protezione civile del Comune e della Napoli Servizi. La strada è stata intedertta al traffico veicolare, mentre l'area è stata delimitata "a tutela della pubblica incolumità", fa sapere Palazzo San Giacomo. Intanto, i tecnici di Acqua Bene Comune hanno effettuato un primo intervento per verificare l’entità del problema e definire i lavori da fare per mettere in sicurezza la strada, per poterla riaprire al traffico veicolare quanto prima.