Cede la pavimentazione, chiusa via Cifariello al Vomero: polizia e pompieri sul posto

La strada interdetta al traffico veicolare dopo il cedimento di questa mattina al Vomero

Cede la pavimentazione stradale in via Filippo Cifariello al Vomero: la strada, che collega in maniera perpendicolare via Gian Lorenzo Bernini all'incrocio tra via Enrico Alvino e via Massimo Stanzione, a due passi da Piazza delle Quattro Giornate, è stata chiusa al traffico dal Comune di Napoli in attesa del ripristino dei luoghi. Lo ha fatto sapere Palazzo San Giacomo: stop al traffico veicolare dopo il doppio cedimento al centro della carreggiata, all'altezza del civico 16 della strada vomerese.

Cedimento su via Cifariello: la strada è stata chiusa al traffico dal Comune di Napoli

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Locale assieme ai vigili del fuoco di Napoli, al personale del servizio Gestione emergenze e Protezione civile del Comune e della Napoli Servizi. La strada è stata intedertta al traffico veicolare, mentre l'area è stata delimitata "a tutela della pubblica incolumità", fa sapere Palazzo San Giacomo. Intanto, i tecnici di Acqua Bene Comune hanno effettuato un primo intervento per verificare l’entità del problema e definire i lavori da fare per mettere in sicurezza la strada, per poterla riaprire al traffico veicolare quanto prima.