“C’è un pacco per vostro nipote”: truffano una donna di 101 anni, ma vengono arrestati prima della fuga Hanno truffato un’anziana di 101 anni fingendo di dover consegnare un pacco per il nipote e facendosi pagare 500 euro: arrestati in flagranza di reato.

Avevano truffato una donna di 101 anni con il metodo del finto pacco per il nipote, ma sono stati arrestati in flagranza di reato e arrestati. Due giovani napoletani di 26 anni sono ora nella Casa Circondariale di Poggioreale, in attesa di giudizio: dovranno rispondere di truffa. Il denaro è stato restituito alla 101enne, che fortunatamente non ha riportato particolari danni nella vicenda, se non un pizzico di rabbia nei confronti dei truffatori, che ora sono in attesa di giudizio tra le sbarre.

Tutto è accaduto nella giornata di ieri, quando la donna, che vive nel quartiere Vomero, ha ricevuto una telefonata da un uomo che si fingeva il nipote, avvisandola che sarebbe passato di lì a poco un corriere per la consegna di un pacco e che per ritirarlo aveva bisogno del pin e del bancomat della donna. Arrivato poco dopo assieme al complice, il finto corriere ha quindi chiesto alla donna i dati personali dell'anziana, che in buona fede li ha consegnati loro senza troppi problemi. Ma i carabinieri, che erano in zona, sono riusciti a fermarli in flagranza di reato, mentre prelevavano i 500 euro dallo sportello bancomat di via Cilea. Fermati e arrestati per truffa, sono stati portati alla Casa Circondariale di Poggioreale, in attesa di giudizio. I 500 euro prelevati dal conto corrente della donna sono stati invece restituiti all'ignara vittima, che ha ringraziato i militari dell'Arma per averla aiutata e aver recuperato la cifra.