Catturato il secondo evaso dal carcere di Avellino: stava rapinando una ragazza a Napoli Florian Mocian era il secondo evaso dal carcere di Bellizzi Irpino lo scorso 11 gennaio: è stato catturato mentre cercava di rapinare una ragazza a Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Florian Mocian

Catturato il secondo evaso dal carcere di Bellizzi Irpino, di cui si erano perse le tracce da oltre tre mesi: Florian Mocian era a Napoli, dove l'altra notte ha provato a rapinare una ragazza nel quartiere di Poggioreale. Si chiude così la vicenda iniziata lo scorso 11 gennaio, con l'evasione di due detenuti dal carcere di Avellino che poi si erano resi irreperibili. L'annuncio della cattura di Mocian è stato dato dal segretario generale del Sappe, Emilio Fattorello.

Il primo fu arrestato in Francia

Lo scorso 7 febbraio era già stato arrestato Hassin Kilifi, l'altro evaso dal carcere di Bellizzi: il 40enne, sospetto radicalizzato, era a Metz, in Francia. Detenuto per traffico di droga, Kilifi avrebbe finito di scontare la pena di poco più di 6 anni nel 2027, ed era stato bloccato dalla polizia francese su segnalazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che aveva coordinato le indagini di Polizia Penitenziaria, Carabinieri di Avellino e del Ros.

L'arresto del secondo evaso a Napoli

Due sere fa, Florian Mocian era stato bloccato dopo aver tentato di rapinare una ragazza a Poggioreale: il 22enne era su via Gianturco, dove aveva provato a rubare un cellulare alla giovane e provando a scappare. Ma alcuni passanti lo avevano fermato, evitando facesse perdere le sue tracce: nel frattempo, sul posto è arrivata la polizia per l'arresto. Portato in caserma, è emersa la sua identità: e così per lui si sono riaperte le porte del carcere, stavolta quelle di Poggioreale. Mocian deve scontare una pena per concorso in omicidio, che avrebbe concluso di espiare nel 2032.