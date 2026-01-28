napoli
Castellammare: residenti lanciano oggetti contro i ladri, loro rispondono a colpi di pistola

Spari nella notte a Castellammare di Stabia (Napoli): tre ladri, scoperti durante un furto in casa, avrebbero esploso diversi colpi per coprirsi la fuga.
A cura di Nico Falco
I residenti si sono accorti della loro presenza e hanno provato a metterli in fuga urlando e lanciando oggetti, loro hanno risposto a colpi di pistola: uno forse a salve, l'altro vero. È successo ieri sera a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un terzetto di malviventi aveva preso di mira un appartamento disabitato, probabilmente credendo di trovare qualcosa di valore all'interno.

I carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia sono intervenuti nella serata di ieri in via Napoli, civico 276, a seguito delle segnalazioni pervenute dai residenti. I ladri si erano intrufolati in un appartamento vuoto dallo scorso maggio, quando era deceduto l'uomo che vi abitava; da allora la casa era rimasta disabitata. È possibile che i criminali, notando che non vi fossero persone per più giorni, abbiano deciso di tentare il furto, contando sul fatto che nessuno sarebbe arrivato a disturbarli.

I loro movimenti, però, sono stati notati dai residenti della zona. Che, resisi conto di quello che stava accadendo, hanno cominciato a urlare e a lanciare oggetti. Prima di scappare, i criminali hanno estratto una pistola e, mirando verso l'alto, hanno esploso almeno due colpi di pistola. Una delle ogive è stata rinvenuta: si tratta di un calibro 7.65, non ha causato feriti. Dell'altro proiettile non sono state trovate tracce ed è possibile che fosse a salve.

