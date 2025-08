Castellammare, controlli nelle pescherie: sequestrato un quintale di prodotti ittici

Un quintale di prodotti ittici è finito sotto sequestro nell'ambito dei controlli svolti dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia (Napoli) e mirati a verificare il rispetto delle normative lungo tutta la filiera ittica, al fine di tutelare l'ecosistema marino e il consumatore finale, oltre che le regole del mercato; le operazioni, che hanno interessato la cittadina stabiese e i comuni limitrofi, sono state dirette dal comandante Andrea Pellegrino e coordinate dalla Direzione marittima di Napoli.

Nello specifico, nella giornata di oggi, 5 agosto, i militari hanno verificato depositi e banchi di diversi esercizi commerciali, appurando che alcuni operatori della distribuzione di prodotti ittici avevano per la vendita dei prodotti privi della documentazione obbligatoria, necessaria per garantire la tracciabilità del pescato; tra questi le indicazioni su luogo di cattura, data di produzione e sede di lavorazione, elementi essenziali per assicurare la trasparenza nei confronti dei clienti.

Nel corso delle ispezioni è inoltre stato accertato che era in vendita anche "novellame", ovvero specie ittiche allo stato giovanile, la cui cattura e commercializzazione è vietata dalle normative nazionali e comunitarie che stabiliscono una misura minima per gli esemplari. I prodotti irregolari sono stati posti sotto sequestro e per i responsabili delle violazioni sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 3mila euro.