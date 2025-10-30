Cassonetti rovesciati e incendiati a Porta Capuana: follia in strada al centro di Napoli

Cassonetti dei rifiuti rovesciati al centro della strada e incendiati stanotte a Napoli. L'episodio è avvenuto a Corso Garibaldi, nella zona della Stazione Centrale, nei pressi di Porta Nolana e Porta Capuana. Sul posto è arrivata la Polizia di Stato. Si tratta della stessa zona al centro dell'attenzione per la violenza subita da una ragazza alcuni giorni fa. Dopo quell'episodio terribile, il Prefetto ha istituito la zona rossa a Porte Capuana. Per Borrelli occorrono "controlli costanti o l'illegalità prevarrà. Serve la presenza fissa delle Forze dell'Ordine devono essere assicurate 24 ore su 24, specialmente nelle aree ad alta criticità come quella della Stazione Centrale e delle Porte storiche".

La denuncia di Borrelli (Avs): "Servono controlli h24"

"L'area di Napoli compresa tra Porta Capuana e Porta Nolana, lungo il Corso Garibaldi – sottolinea il deputato ambientalista – è tornata al centro di una grave emergenza che mescola degrado strutturale, illegalità diffusa e pericoli per la sicurezza pubblica. L'intera zona, snodo cruciale e porta d'accesso al centro storico, è sempre più preda di abusivismo, spaccio e atti di violenza e vandalismo".

Le immagini dei cassonetti dei rifiuti incendiati solo solo l'ultimo atto. Il video è stato inviato da un residente a Borrelli e mostra "un uomo che, in preda a un raptus di follia, ha incendiato e rovesciato cassonetti dei rifiuti sulla carreggiata, bloccando il transito e creando un serio rischio per la circolazione e l'incolumità dei cittadini e degli automobilisti. L'episodio del rogo in strada al Corso Garibaldi è l'ennesima riprova di come il mancato presidio costante favorisca atti di pura violenza e vandalismi. Questa zona è quotidianamente preda di un livello di abbandono e di illegalità che mortifica la dignità di Napoli e dei suoi residenti".

"Il Governo assuma nuovi poliziotti"

Il parlamentare dei Verdi chiede al Governo di assumere più poliziotti. "È indispensabile che il Governo affronti il problema della carenza di organico, mantenendo gli impegni sulle assunzioni di nuovi agenti, bloccando ogni ipotesi di chiusura o depotenziamento dei presidi di polizia e delle caserme sul territorio. L'attuale situazione mostra che non è più tollerabile un approccio superficiale. L'integrazione, che è fondamentale, non può avvenire lasciando che l'illegalità e il disordine regnino incontrastati. Chiediamo un'immediata inversione di marcia e l'avvio di un piano sicurezza stabile per Napoli".