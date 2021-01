in foto: Immagine di repertorio

Il trattore sul quale stava lavorando improvvisamente si è ribaltato e l'ha schiacciato, uccidendolo. La vittima è un imprenditore agricolo di 63 anni, Gerardo Cimmino, che stava lavorando come ogni giorno nei campi. L'incidente è accaduto a Sessa Aurunca, comune della provincia di Caserta, precisamente nella frazione di San Castrese. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e gli altri soccorsi, ma per il povero contadino non c'è stato nulla da fare. I militari dell'Arma hanno accertato che l'agricoltore stava lavorando sul trattore quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato colpendolo in pieno. Cimmino è morto sul colpo. Quando la notizia dell'incidente si è diffusa, gli agricoltori della zona hanno fermato l'attività in segno di lutto e vicinanza alla famiglia del 63enne.

Solo il 14 gennaio scorso un'altra tragedia simile era avvenuta a Mondragone, sempre in provincia di Caserta, dove un uomo di 56 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore: la vittima era un carabiniere libero dal servizio, che nel tempo libero si dilettava in campagna. L'uomo era rimasto incastrato con gli arti inferiori sotto alla macchina agricola: sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, che hanno provato in tutti i modi a liberare le gambe dell'agricoltore, riuscendoci con gli arnesi da taglio: quando è stato infine liberato, purtroppo, per il 56enne non c'era più niente da fare. Ad ottobre, invece, a perdere la vita, vittima di un altro trattore killer, un ragazzo di 22 anni a Stella Cilento, nella costa cilentana.