Caserta, c’è la firma per il progetto dello stadio. Ecco come sarà il nuovo “Comunale” Ieri nei palazzi dell’amministrazione comunale c’è stata la firma per l’accordo sul nuovo stadio della Casertana. «Siamo la prima città che realizza un impianto nuovo, moderno, all’avanguardia grazie alla Legge Stadio», ha detto il sindaco.

A cura di Vincenzo Piccolo

Durante la conferenza stampa che c'è stata ieri nell'aula della Giunta comunale, il sindaco di Caserta Carlo Marino ha annunciato il progetto che cambierà il volto della città: il nuovo stadio. Accanto al sindaco, il Presidente della Casertana FC, Giuseppe D’Agostino, e Antonio Ciuffarella di Aurora Immobiliare, che hanno svelato i dettagli del nuovo impianto sportivo. Con un investimento da 51 milioni di euro, il nuovo stadio comunale della città di Caserta, oltre che al terreno da gioco, avrà anche aree dedicate al fitness, al benessere e spazi ricreativi a disposizione delle famiglie.

L'iter per l'avvio del cantiere è già iniziato, manca l'approvazione del progetto esecutivo ma i vertici contano di aprirlo entro la fine dell'anno; la consegna della nuova struttura, invece, è prevista, da cronoprogramma allegato alle 102 pagine del contrattato, tra 24-26 mesi. A rallentare i lavori sarebbe la necessità della squadra di continuare il progetto sportivo nella struttura, con i lavori in corso, infatti si è deciso che la Casertana continuerà a giocare a Caserta, senza spostarsi su un campo da gioco temporaneo.

Questo stadio all'avanguardia non sarà solo una casa per la Casertana FC, ma un punto di riferimento per tutta la comunità. Il sindaco Marino ha affermato: «Realizzando questa struttura, Caserta diviene esempio a livello nazionale: siamo la prima città che realizza un impianto nuovo, moderno, all’avanguardia grazie alla Legge Stadio. È una grande soddisfazione per tutti noi». Lo stadio sarà aperto a tutti, rappresentando non solo un progresso sportivo ma anche una vetrina per la città.

Il Presidente della Casertana FC, Giuseppe D’Agostino, ha condiviso l'entusiasmo, dichiarando: «Con questa firma si scrive una pagina di storia non solo per la Casertana, ma per l'intero territorio. Una svolta che permetterà ai nostri colori di chiudere i conti con il passato e guardare al futuro con ambizione». Questo progetto ambizioso promette di portare la Casertana FC a nuove vette di successo.

Anche Antonio Ciuffarella di Aurora Immobiliare ha sottolineato l'importanza di questo risultato per la città: «Sarà uno stadio moderno capace di soddisfare tutte le esigenze dei cittadini. Aperto tutti i giorni con servizi di livello elevato per tutta la popolazione. In una città che vanta la Reggia, un progetto di questo tipo calza a pennello. Sono emozionato. Arrivare a questo risultato quando nelle più importanti città di Italia vediamo mille problemi per la realizzazione di progetti simili, non può che essere motivo di orgoglio».