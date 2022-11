Caro energia, l’azienda napoletana dà un bonus di mille euro ai dipendenti per pagare le bollette È la decisione di Davide Ferraro, ad di WinTime Spa, agenzia per il lavoro napoletana con sedi in tutta Italia: il bonus è stato erogato a tutti i dipendenti, circa 80.

A cura di Valerio Papadia

Le bollette, soprattutto quelle dell'energia elettrica, negli ultimi mesi hanno subito un rincaro non indifferente e, in più ambiti, ci si interroga su come risparmiare. Ecco che allora l'azienda napoletana WinTime Spa, agenzia per il lavoro con 20 sedi in tutta Italia, ha deciso di offrire un aiuto concreto ai suoi circa 80 dipendenti, che hanno ricevuto un bonus di mille euro proprio per far fronte al caro energia.

Le parole dell'amministratore delegato: "Un aiuto concreto"

"Nella busta paga di ottobre abbiamo inserito un bonus di 1000 euro. Un modo concreto per dimostrare di comprendere le difficoltà che tutti i nostri collaboratori stanno vivendo in un momento storico di grande incertezza economica e durante il quale siamo costretti, quotidianamente, a fare i conti con aumenti considerevoli dei prezzi" ha spiegato Davide Ferraro, imprenditore napoletano e amministratore delegato di WinTime.

“Per rendere il sistema virtuoso le aziende devono impegnarsi in prima persona per migliorare la qualità della vita dei dipendenti che sono il vero motore delle imprese” continua Ferraro, che poi rivolge un appello al nuovo Governo:

