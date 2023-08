Carlo Fuortes nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo: il ministro Sangiuliano ha firmato Carlo Fuortes è il nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo: il ministro Sangiuliano ha firmato la nomina, dopo l’indicazione dell’ex Rai da parte del CdI.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Carlo Fuortes è il nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli. Era già nell'aria, dopo l'indicazione data dalla stessa fondazione, ma in queste ore è arrivata anche la firma del ministro Sangiuliano, che dunque ufficializza la nomina. L’incarico durerà fino all'aprile del 2025, quando scadrà anche il mandato del Consiglio d'Indirizzo.

La proposta di Fuortes era passata con la sola astensione del consigliere rappresentante della Regione, Riccardo Realfonso, che si era astenuto "pur riconoscendo che Fuortes è il miglior profilo possibile", come spiegato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha anche presieduto il Consiglio d'Indirizzo della Fondazione. Per rendere uficiale il tutto è arrivata la firma del ministro Sangiuliano, che ha così commentato: "Mi congratulo per l'indicazione di Carlo Fuortes che vanta un vasto e prestigioso curriculum professionale nella gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Per storia e tradizione il San Carlo rappresenta un'eccellenza mondiale. A Fuortes i miei complimenti, sono sicuro che farà bene".

Soddisfatto ovviamente anche lo stesso Carlo Fuortes. "Sono molto felice e onorato del nuovo incarico di sovrintendente del Teatro di San Carlo di Napoli", ha commentato l'ex amministratore delegato della Rai, "Considero un privilegio poter lavorare nel teatro d'opera più antico e più bello del mondo, con una grandiosa storia musicale e artistica. Ringrazio vivamente il ministro Gennaro Sangiuliano, il presidente del teatro e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e i membri del Consiglio di Indirizzo per la fiducia che mi danno con questa nomina".