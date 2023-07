Carlo Fuortes nuovo presidente della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli Carlos Fuortes nuovo presidente della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli: l’annuncio di Manfredi. Unico astenuto in CdI il consigliere della regione.

Carlo Fuortes è il nuovo presidente della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli: manca solo la ratifica da parte del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ma il Consiglio di Indirizzo che si è tenuto oggi ha puntato forte sull'ex amministratore delegato della Rai. La proposta di Fuortes è passata con la sola astensione del consigliere rappresentante della Regione, Riccardo Realfonso, che si è astenuto "pur riconoscendo che Fuortes è il miglior profilo possibile", come spiegato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha anche presieduto il CdI della Fondazione.

"Il profilo di Fuortes e la sua disponibilità ad assumere la carica di Sovrintendente", si legge in una nota della Fondazione, "si pongono in modo indiscutibile come elementi di assoluta eccellenza nel contesto nazionale e internazionale delle Fondazioni lirico sinfoniche". La proposta sarà quindi inviata al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per la nomina ufficiale. Si conclude dunque anche ufficialmente l'era di Stéphane Lissner, decaduto dalla carica lo scorso 1° giugno per limiti di età (70 anni) in applicazione al recente decreto approvato dal governo e che Lissner apostrofò come "discriminatorio, nullo, illegittimo, ingiustificato, inefficace, arbitrario, irragionevole". Carlo Fuortes, romano, classe 1959, ex amministratore delegato della Rai (da cui si è dimesso lo scorso 8 maggio), è stato anche ad della Fondazione Musica per Roma, con la gestione dell'Auditorium Parco della Musica, dal 2012 al 2013 Commissario straordinario della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e Sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma dal 2013 al 2021.