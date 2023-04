Carcere di Poggioreale, partono i lavori per rifare le mura di cinta: cantieri per un mese Al via i cantieri per mettere in sicurezza le mura di cinta della casa circondariale “G.Salvia” a Poggioreale. Dureranno 21 giorni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Al via i lavori sulle mura di cinta del Carcere di Poggioreale a Napoli. Per rimettere in sicurezza le recinzioni esterne della Casa Circondariale "G. Salvia" ci saranno cantieri per quasi un mese. Si prevedono, infatti, 21 giorni di lavori, che saranno eseguiti sotto la supervisione del Ministero della Giustizia. I lavori avverranno in più fasi, come stabilito dai tecnici nei vari sopralluoghi che si sono tenuti nello scorso mese di marzo, con la partecipazione di rappresentanti della IV Municipalità, della Polizia Locale e dell'ufficio tecnico della Casa Circondariale di Poggioreale.

La mappa dei cantieri

I cantieri sorgeranno nella zona circostante il carcere di Poggioreale e coinvolgeranno, quindi, diverse strade: via Francesco Lauria, via Giovanni Porzio e via Nuova Poggioreale, che saranno interessate dall'intervento di messa in sicurezza per 21 giorni lavorativi. I lavori saranno eseguiti di giorno, tra le ore 7,00 e le ore 20,00. Sarà il Comune di Napoli ad annunciare ufficialmente l'avvio dei cantieri e la loro durata precisa.

Autogru per gli interventi sulle mura

In via Francesco Lauria, per non interrompere la ronda del penitenziario, sarà posizionata una autogru al centro del marciapiedi. In via Giovanni Porzio e in via Nuova Poggioreale, invece, l'autogru sarà posizionata in strada, occupando circa 5 metri di larghezza, e sarà accostata al marciapiedi, in modo da dare meno intralcio possibile alla circolazione dei veicoli. Si tratta di lavori indifferibili, che serviranno a mettere in sicurezza le fortificazioni esterne del carcere. Il tutto avviene sotto il coordinamento del Ministero della Giustizia, che ha competenza sulla casa circondariale.