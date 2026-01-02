Capodanno Napoli, 4 proiettili esplosi contro palazzo Eav per festeggiare: finestre sfondate, colpi negli uffici

Quattro proiettili esplosi contro la sede dell'Eav di Porta Nolana a Napoli durante la notte di Capodanno. I colpi hanno sfondato le finestre e sono finiti all'interno degli uffici. A fare la scoperta sono stati questi mattina i dipendenti della società partecipata della mobilità di proprietà della Regione Campania. Quando sono rientrati in sede, questa mattina, venerdì 2 gennaio 2026, l'amara sorpresa. Hanno ritrovato i bossoli sui pavimenti e sui davanzali delle finestre. "Pazzesco – commenta Umberto De Gregorio, presidente di Eav – Qualcuno si è divertito a sparare proiettili contro il nostro fabbricato, così, per festeggiare il nuovo anno. Faremo denuncia".

I proiettili sparati contro la sede Eav di Napoli

Nel palazzo Eav di Porta Nolana ci sono gli uffici dell'amministrazione, mentre poco distante c'è la stazione della Circumvesuviana che collega Napoli alla costiera Sorrentina. Il complesso Eav si trova a pochi passi dalla Stazione Centrale dei treni di piazza Garibaldi. La società partecipata, intanto, dopo l'episodio di ieri notte, ha sporto denuncia alle forze dell'ordine. Ma, al momento, l'ipotesi più concreta è che possa essersi trattato di proiettili vaganti esplosi in aria per festeggiare. Anche se non si escludono altre piste, come quella della possibile intimidazione. "I quattro proiettili – spiega De Gregorio – sono stati sparati la notte di Capodanno sul palazzo EAV di Porta Nolana e rinvenuti questa mattina, rispettivamente ai piani 4, 9 , 11 e 12. Qualcuno si è divertito a sparare proiettili contro il nostro fabbricato, così, per festeggiare il nuovo anno. Intervenuta la polizia per i rilievi del caso. Faremo una denuncia circostanziata. Ma come si può essere cosi incoscienti? Divertirsi sparando proiettili veri?".