Caos traffico per i lidi a Pozzuoli e Giugliano: accessi regolati, tolleranza zero su sosta selvaggia In via di emissione i primi provvedimenti per arginare il problema traffico lungo le vie di accesso ai lidi di Pozzuoli e Giugliano (Napoli); il vertice in Prefettura coi Comuni interessati.

A cura di Nico Falco

Le auto bloccate nel traffico il 1 maggio nel Napoletano

Accesso contingentato per i lidi balneari, nessuna tolleranza per chi lascia l'auto in divieto di sosta o intralciando in altro modo la circolazione: sono le prime misure concordate da sindaci e prefettura per arginare il sovraffollamento delle strade che portano ai lidi dell'area flegrea e dell'area domiziana, dove ieri, al rientro dal mare, gli automobilisti sono rimasti bloccati anche per quattro ore in coda nonostante il potenziamento dei servizi della Polizia Locale. I provvedimenti sono stati decisi nel corso di un vertice che è stato convocato oggi dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, e che ha coinvolto i sindaci dei Comuni interessati.

Il primo provvedimento, ha spiegato il prefetto di Bari, verrà emesso dal sindaco di Pozzuoli e riguarderà soprattutto l'accesso ai lidi: "Ci sarà una ordinanza per evitare che avvenga oltre le ore 17. Dalle 20 in poi si accederà per le altre attività autorizzate". Analoghe misure potrebbero essere adottate anche dal Comune di Giugliano. Non si esclude che possano essere arruolati volontari per fornire l'assistenza alle persone dirette al mare. L'afflusso alle spiagge cittadine, ha assicurato il Prefetto, "sarà costantemente monitorato", anche in modo da modulare il piano di interventi a seconda delle esigenze del momento. "La situazione ovviamente può mutare da una settimana all'altra – ha proseguito – e l'afflusso maggiore, per svariati motivi, può esserci su una spiaggia anziché sull'altra".

All'incontro hanno preso parte anche i vertici di polizia stradale, carabinieri e guardia di finanza. Altro focus, la sosta selvaggia: anche le automobili lasciate in qualsiasi angolo hanno infatti contribuito a congestionare totalmente l'area e per i prossimi giorni ci sarà tolleranza zero, con rimozione dei veicoli immediata. Su quest'ultimo punto ha espresso parere favorevole anche la Prefettura di Caserta, presente al vertice in quanto la spiaggia di Giugliano confina con quella di Castel Volturno e le strade di accesso sono le stesse.