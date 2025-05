video suggerito

Caos traffico al rientro dal mare il 1° maggio: chilometri di coda tra Pozzuoli e Giugliano Lunghe code si sono registrate ieri sera, al rientro dai lidi del litorale flegreo-domizio, dopo le ore trascorse in spiaggia per i festeggiamenti del 1° maggio.

A cura di Valerio Papadia

Auto incolonnate per ore, chilometri di coda, traffico in tilt. Questa la situazione registrata nella serata di ieri, giovedì 1° maggio, nella zona del litorale flegreo-domizio, tra Pozzuoli e Giugliano, nella provincia di Napoli. Al rientro dagli stabilimenti che sorgono tra Licola e Varcaturo, dove migliaia di persone, approfittando delle temperature quasi estive, hanno trascorso la giornata dedicata alla Festa dei Lavoratori, si è creato un maxi ingorgo che ha richiesto ore per dipanarsi.

Del caos traffico sulla via del mare ha parlato anche il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che sui social si è scusato con la cittadinanza per i disagi: "In queste ore stiamo registrando forti criticità sul fronte del traffico nella zona di Licola Mare. Mi scuso personalmente per i disagi che tanti cittadini stanno vivendo. La situazione, già complicata nei fine settimana e nei giorni festivi, è peggiorata a causa della chiusura dell’uscita di Lago Patria e della rotonda di Varcaturo. Interventi che, pur non riguardando il territorio del nostro Comune, stanno riversando su di noi un flusso anomalo di veicoli, sommato al traffico locale ordinario" ha scritto il primo cittadino puteolano sui social.

"Purtroppo, come molti sanno – ha scritto ancora Manzoni – la presenza di una sola strada di accesso alla zona e i vincoli imposti dal piano paesistico non ci consentono al momento di prevedere nuove vie di collegamento alternative. Tuttavia, per le prossime giornate potenzieremo la presenza della Polizia Locale sul territorio, per garantire maggiore ordine e assistenza. Inoltre, chiederò immediatamente alla Commissione competente di valutare soluzioni di mobilità alternativa per migliorare il deflusso e offrire ai cittadini valide alternative all’utilizzo dell’auto. Siamo consapevoli del disagio e lavoreremo senza sosta, mettendoci tutto l’impegno, per tutelare i residenti e chi frequenta il nostro litorale".