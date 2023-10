Cantieri per 4 mesi in piazza San Domenico, Mezzocannone e piazzetta Nilo: si posa l’elettrodotto Cantieri dalla fine di ottobre alla fine di febbraio 2024. Il piano traffico del Comune di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Natale 2023 con i cantieri al centro storico di Napoli. Arrivano i lavori in piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via Mezzocannone e vico Pallonetto a Santa Chiara. Si prevedono 4 mesi di lavori, a partire dalla fine di ottobre e fino alla fine di febbraio 2024. Vanno aperte le strade e posato il nuovo elettrodotto interrato di media tensione. Operazione di E-Distribuzione.

I lavori avverranno in zone frequentatissime dagli studenti universitari, chiamati in questi mesi a seguire i corsi del primo semestre dell’Università Federico II e de L’Orientale, dai turisti che affollano i Decumani durante tutto l’anno, richiamati dai numerosi ristoranti e musei in zona, e in particolare nel periodo natalizio, e da tantissimi giovani della movida notturna, considerando che nella zona ci sono tantissimi locali e baretti. La posa dell'elettrodotto è necessaria, anche per risolvere il problema dei tanti blackout che stanno interessando la città, in particolare d'estate, quando si usano maggiormente i condizionatori, vista l'alta presenza di B&B nel centro storico di Napoli.

Si posa il nuovo elettrodotto di media tensione

I lavori prevedono uno scavo in strada per la posa di un tronco della linea elettrica MT con cavo interrato, che collegherà delle cabine già esistenti. Secondo il programma, i lavori dovrebbero partire dalla cabina elettrica che si trova sul lato sinistro di piazza San Domenico Maggiore, per arrivare poi a via Mezzocannone, all’altezza di vico Pallonetto a Santa Chiara. Questa prima tranche dovrebbe richiedere circa due settimane. Contemporaneamente dovrebbe essere sospeso lo stazionamento taxi di via Mezzocannone, fino all’altezza di vico Pallonetto a Santa Chiara. In piazza sarà comunque garantito il passaggio dei veicoli. Mentre all’incrocio con piazzetta Nilo ci sarà un corridoio per il passaggio dei pedoni.

Il piano viabilità

I lavori proseguiranno poi in via Mezzocannone, in più fasi, per consentire il passaggio dei veicoli, e in vico Pallonetto a Santa Chiara, dove sarà garantito l’accesso dei residenti e dei commercianti. Su questa strada si prevede l’inversione del senso di marcia tra via Mezzocannone e vico San Geronimo. Si procederà poi con il tratto di vico Pallonetto a Santa Chiara, tra vico San Geronimo e via San Giovanni Maggiore Pignatelli. La chiusura eventuale della strada sarà segnalata da cartelli e operai sul posto. In via San Giovanni Maggiore Pignatelli è previsto il senso alternato di marcia. Sarà garantito anche l’accesso ai garage.