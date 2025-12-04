Cane vaga spaesato in autostrada: Polizia Stradale lo salva dalla morte per investimento

Il cane salvato dalla polizia stradale

Non sarebbe durato a lungo il girovagare spaesato di un cane sull'autostrada A2 del Mediterraneo, la ex Salerno-Reggio Calabria: il povero quadrupede si trovava tra gli svincoli di Battipaglia ed Eboli, nella provincia salernitana, visibilmente spaesato con gli automobilisti che per non investirlo hanno rischiato anche di uscire fuori strada. Diverse le chiamate alle forze dell'ordine che ne hanno segnalato la presenza questa mattina, in un momento in cui quel tratto è anche particolarmente attraversato dalle auto che si spostano da e verso il capoluogo di Salerno.

Situazione difficile perché il cane, evidentemente non abituato né alla vita randagia né tantomeno allo sfrecciare delle automobili, non riusciva di fatto a spostarsi dalla carreggiata, rischiando ripetutamente di essere investito e di provocare anche un incidente. Gli agenti della Polizia Stradale sono così intervenuti sul posto: una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli è arrivata nel tratto interessato, rallentando il traffico e "circondando" il cane, comunicando con lui e raggiungendolo senza spaventarlo, riuscendo così a metterlo in salvo. Affidato ai sanitari dell'Asl veterinaria, il cane era comunque in buona salute, a parte il comprensibile spavento: dalla lettura del microchip, gli agenti sono anche riusciti a risalire al proprietario, al quale è stato riaffidato. Nessuna conseguenza, fortunatamente, anche per gli automobilisti: il traffico è ripreso regolarmente dopo l'intervento della Polizia Stradale.