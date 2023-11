Campi Flegrei, tre lievi scosse di terremoto, ma torna la tensione: paura per possibile sciame sismico Tre scosse lievi poco intorno alle ore 20 nella zona dei Campi Flegrei.

A cura di Redazione Napoli

Stasera, sabato 11 novembre, tre lievi scosse di terremoto avvertite ai Campi Flegrei, poco prima delle ore 20, la prima alle 19:57 e una pochi secondi dopo e una terza alla 20:15, la più alta in magnitudo (circa 1,3 Richter). Gli altri due terremoti sono stati di magnitudo inferiore a 1 (0,5-0,6). I tre eventi si sono verificati in superficie.

Alcuni residenti della zona di contrada Pisciarelli , lì dove c’è la Solfatara, hanno riferito di aver sentito la terra tremare, seppur in maniera molto lieve, senza danni a persone o cose. La paura in questi giorni è che tornino a verificarsi sciami sismici. È delle ultime ore il nuovo dossier della commissione Grandi Rischi e la discussione sullo stato d’ allerta ai Campi Flegrei alla luce del decreto di governo da convertire in legge e che prevede una nuova zona rossa.