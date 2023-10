Campi Flegrei, scossa di terremoto di magnitudo 1.9 vicino alla Tangenziale: avvertita a Napoli Epicentro nei pressi del cimitero di Pozzuoli, vicino alla Tangenziale di Napoli, a 2,1 chilometri di profondità. Avvertito anche ad Agnano e Pianura.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.9 ai Campi Flegrei è stata registrata alle ore 19,57 di oggi, domenica 15 ottobre 2023, con epicentro nei pressi del cimitero di Pozzuoli, tra la variante Solfatara e via Alfonso Artiaco, poco distante dalla Tangenziale di Napoli, ed una profondità di circa 2,1 chilometri. Il sisma, forse anche per la sua superficialità, è stato avvertito anche a Bacoli, Monte di Procida, Arco Felice, e in alcuni quartieri periferici di Napoli, come Agnano e Pianura. La scossa sarebbe stata accompagnata da un boato.

Qualche ora prima, attorno alle ore 16,18, si è registrata un'altra scossa, questa volta di magnitudo 1.4, a 2,1 chilometri di profondità, con epicentro sempre a Pozzuoli, ma nella zona del parco urbano attrezzato, in via vecchia delle vigne. In entrambi i casi non sono stati segnalati danni a cose o persone.

La campagna della Protezione Civile: "Io non rischio"

Anche oggi, intanto, per il secondo giorno consecutivo, si è svolta anche nei campi flegrei la campagna della Protezione Civile: “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, la campagna sulle azioni con cui ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi.

Sia nei comuni flegrei che a Napoli (in via Scarlatti al Vomero) sono stati installati i gazebo informativi della Protezione Civile. A Pozzuoli sono stati posizionati su Lungomare Pertini e Largo Santa Maria delle Grazie. L'obiettivo è diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.