Campi Flegrei, scossa di terremoto 2.3 in via Solfatara a Pozzuoli alle 6 di questa mattina

Immagine di repertorio

Una scossa di terremoto da 2.3 di magnitudo è stata avvertita questa mattina nei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di via Solfatara. Il sisma è stato registrato alle 6 in punto, ad una profondità di 2,78 chilometri. Non si registrano danni a persone o cose, ma il Comune di Pozzuoli invita a segnalare eventualmente disagi o altro alla Centrale Operativa Polizia Municipale e alla Protezione Civile.

"L'evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro", fa sapere in una nota il Comune puteolano. Successivamente, una seconda scossa più bassa di intensità è stata avvertita alle 8.43, con 1.3 di magnitudo. Entrambe le scosse, avendo avuto basse profondità (anche la seconda non raggiungeva i tre chilometri), sono state distintamente avvertite dalla popolazione dei Campi Flegrei.

Fenomeni che rientrerebbero nella normale attività bradisismica della zona, che continua ormai da vent'anni e che ha portato ad un sollevamento del suolo superiore al metro. Basti pensare che il Macellum di Pozzuoli, erroneamente definito "Tempio di Serapide" (l'errore è dovuto al ritrovamento di una statua del dio egizio nel luogo che invece era il mercato pubblico cittadino, ndr), è ormai completamente "libero" dalle acque. Basti pensare che a inizio 2000, l'area era praticamente un laghetto dal quale riemergevano le colonne del mercato, e che a partire dal 2006, anno di ripresa del sollevamento del terreno, queste sono ormai completamente riemerse, fino a cancellare, negli ultimi mesi, anche le ultime "pozze" d'acqua che ancora resistevano alle loro basi.