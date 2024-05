video suggerito

Campi Flegrei, il prefetto di Napoli: “A giugno ci sarà una poderosa esercitazione di evacuazione” Ad annunciarlo è stato il prefetto di Napoli Michele di Bari, che questa mattina ha partecipato al vertice di Protezione Civile per fare il punto della situazione sui Campi Flegrei dopo le forti scosse del 20 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il prefetto di Napoli Michele di Bari

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A giugno ci sarà una poderosa esercitazione di evacuazione nella zona rossa dei Campi Flegrei. Queste le parole del prefetto di Napoli Michele di Bari che, questa mattina, ha partecipato al vertice di Protezione Civile, insieme ai sindaci di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, per fare il punto della situazione nei Campi Flegrei dopo le forti scosse dello scorso 20 maggio. "A giugno sono previste le esercitazioni, ci stiamo già organizzando. La data presumibile potrebbe essere il 21 o qualche giorno dopo, ma insomma entro giugno faremo una poderosa esercitazione" ha detto ancora il prefetto.

"Le priorità – ha sottolineato ancora il prefetto – sono sostanzialmente creare e potenziare le aree di attesa nei tre Comuni interessati, tenere libera le vie di fuga e fare un'esercitazione quanto prima. A tutto ciò che è stato previsto dal decreto legge sui Campi Flegrei si sta provvedendo con urgenza e con celerità".

Campi Flegrei, istruzioni su come reagire alle scosse via social

Il prefetto di Napoli, durante il vertice, ha parlato anche dell'importanza di comunicare alla popolazione che vive nella zona rossa dei Campi Flegrei non soltanto i rischi connessi al bradisismo, ma anche su come reagire in caso di scosse, soprattutto intense come quelle del 20 maggio, che a Pozzuoli hanno determinato lo sgombero di circa 100 famiglie. "Abbiamo pensato, oltre alla pianificazione già fatta e alle riunioni che sono state già fatte sull'informazione alla popolazione, di fornire informazioni minime o tramite social o con un vademecum proprio cartaceo rispetto ai comportamenti che bisogna tenere nei momenti di necessità" ha detto di Bari.