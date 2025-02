video suggerito

Campi Flegrei, i quartieri di Pianura e Soccavo a Napoli vogliono entrare nella mappa del bradisismo La IX Municipalità di Soccavo-Pianura approva la delibera per chiedere di essere inserita totalmente nella mappa sul bradisismo.

A cura di Pierluigi Frattasi

I quartieri di Pianura e Soccavo, nell'area occidentale di Napoli, vogliono rientrare interamente nella zona blu della mappa del bradisismo. Con una delibera approvata all'unanimità dal consiglio della IX Municipalità, nella seduta di oggi, firmata dal presidente del parlamentino Andrea Saggiomo, i due quartieri hanno chiesto "di ampliare la classificazione a tutto il territorio municipale". Un passaggio che potrebbe arrivare a conclusione di "un ulteriore studio della comunità scientifica e dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia".

Bradisismo, approvata la delibera in consiglio nella IX Municipalità

I due quartieri, ad oggi, infatti, sono solo parzialmente ricompresi all'interno dei decreti sul bradisismo – mentre sono totalmente inclusi i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli. Questo significa che i cittadini di Pianura e Soccavo, pur risentendo delle scosse, a causa della vicinanza ai Campi Flegrei, ed in particolare al cratere Pisciarelli, dove frequentemente si verificano terremoti, non possono però accedere a tutti i benefici previsti, invece, dalla normativa nazionale. Un problema che si fatto sentire maggiormente proprio negli ultimi giorni, da quando, dal 15 febbraio scorso, si è assistito ad un riacutizzarsi del bradisismo con un lungo sciame sismico che ha contato oltre 600 scosse, le più forti di magnitudo 3.9.

Da qui, la richiesta della IX Municipalità, approvata nella seduta di oggi con 23 voti a favore su 23 presenti, per ampliare il decreto legge 140 sul bradisismo del 2023 ed estenderlo all'intero territorio dei due quartieri. "La cittadinanza – scrive la Municipalità – è preoccupata dopo gli ultimi sciami sismici e chiede più prevenzione e sicurezza". Benché la Municipalità sia densamente popolata, con presenza di edifici popolari e privati, si segnalano comunque "criticità urbanistiche", tra cui "la carenza di vie di fuga adeguate e presenza di edifici con possibili deficit strutturali". "Attualmente la classificazione del rischio sismico bradisismo mappa colore blu della IX Municipalità non è uniforme e potrebbe non riflettere adeguatamente le vulnerabilità specifiche".

Le altre richieste: più prevenzione e informazione

Da qui, la richiesta di estensione dei decreti sul bradisismo all'interno territorio municipale, affiancata ad altre iniziative, quali la promozione di "misure di prevenzione e adeguamento sismico per gli edifici pubblici e privati con particolare attenzione alle scuole, ospedali e infrastrutture critiche", l'installazione di "pannelli informativi su rischio sismico e bradisismico e vulcanico presso sedi istituzionali, poste, Asl, studi medici", "gazebo informativi di Protezione Civile in strada", "l'accesso ai fondi regionali, nazionali ed europei per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico".