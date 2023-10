Campi Flegrei, 12 scosse di terremoto nella notte: in corso sciame sismico

All’alba 12 nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, la più intensa di magnitudo 2.2: è in corso una sequenza di eventi sismici.

Un nuovo sciame sismico è iniziato nella notte nella zona dei Campi Flegrei: nella notte i sismografi hanno registrato 13 scosse di terremoto, 12 delle quali nel giro di pochissimi minuti; la più forte alle 6 (ora locale): magnitudo 2.2 (come sempre, con un margine di errore di 0.3), ad una profondità stimata di 2.7 chilometri. Le altre scosse, tutte localizzate nella stessa area, hanno magnitudo variabile tra 0.2 e 2.0 e profondità tra 0.3 km e 2.4 km.

Le 12 scosse inquadrabili nello sciame sismico sono state registrate in 7 minuti; a quella di magnitudo 2.2 delle 6 sono seguite quattro di intensità minore (tre di magnitudo 1.0 e una di magnitudo 1.1) e una quinta di magnitudo 2.2 e profondità 2.1 km (alle 6.02 ora locale). La prima scossa è stata registrata alle 5.58 (magnitudo 0.8, profondità 2.4 km), l'ultima alle 6.05 (magnitudo 1.0, profondità 1.8 km).

Al momento non si registrano danni a cose o persone. Il Comune di Pozzuoli ha avvisato i residenti con un post sulla pagina ufficiale Facebook, sottolinenando che l'amministrazione, con la Protezione Civile, sta monitorando l'evolversi della sequenza in atto e fornirà aggiornamenti fino alla conclusione dello sciame:

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 05:58 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei.

All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 10 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 (5 localizzati) e magnitudo massima Md=2.2±0.3

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

– Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891

– Protezione Civile : 081/18894400