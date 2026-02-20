napoli
video suggerito
video suggerito

I funerali di Angela Luce domani alla chiesa degli Artisti in piazza Trieste e Trento. Camera ardente al Maschio Angioino

Si terranno domani i funerali di Angela Luce, nella Chiesa degli Artisti di Napoli. Al mattino camera ardente nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Angela Luce
Angela Luce

La camera argente per Angela Luce sarò allestita domani, sabato 21 febbraio, dalle 8.45 alle 12, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino, solitamente luogo che ospita le sedute del consiglio comunale di Napoli. Poi, alle 12.30, nella Chiesa degli Artisti in Piazza Trieste e Trento, si terranno i funerali della voce di Napoli, scomparsa nelle scorse ore all'età di 87 anni. Sarà dunque la Chiesa di San Ferdinando, nota come Chiesa degli Artisti, il luogo dove si terrà l'ultimo saluto all'artista napoletana, e non è difficile prevedere l'affetto che le riserverà la cittadinanza.

Solo due giorni fa Angela Savino (questo il suo vero nome), aveva espresso il proprio dolore per la triste vicenda del Teatro Sannazaro, andato in fiamme pochi giorni fa, al quale era particolarmente legata. "Pensare al Sannazaro distrutto è veramente doloroso", aveva scritto sui social, "Sono vicina ad Ingrid e Lara e le abbraccio con tanto affetto. Mi auguro che sia presto ricostruito e continui a portare avanti il sogno di Luisa Conte": la cantante e attrice napoletana aveva anche pubblicato una foto che la ritraeva all'interno del teatro durante uno spettacolo.

Intanto, dal mondo delle istituzioni, continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per la scomparsa della "Voce di Napoli". "Esprimo il più sentito cordoglio a nome mio e della Giunta regionale della Campania per la scomparsa di Angela Luce", così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, "Una grande artista, capace di esprimere il suo talento in diversi ambiti e registri, dal teatro al cinema alla musica. Con passione ed eleganza ha rappresentato in modo autentico la tradizione partenopea". "Con la scomparsa di Angela Luce", gli ha fatto eco l’assessore alla cultura della Regione Campania, Ninni Cutaia, "si spegne una delle voci più autentiche e intense di Napoli. Un’interprete capace di unire forza popolare e raffinatezza teatrale. La sua arte ha custodito e rinnovato la tradizione, trasformandola in patrimonio vivo. Oggi perdiamo un’artista straordinaria, ma resta un’eredità culturale che continuerà a parlare alle nuove generazioni".

Attualità
Cultura e tradizioni
Eventi e turismo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trapianto fallito, “Ulteriore, progressivo e rapido peggioramento”: il bimbo è in fin di vita
La catena di errori: "Il cuore era ghiacciato, lo abbiamo messo lo stesso"
La relazione di Bolzano: "Criticità nel team di Napoli"
Attivata la "Pianificazione condivisa delle cure": cos'è e come funziona
Quante persone sono in attesa di trapianto e come funziona la procedura in Italia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views