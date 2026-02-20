napoli
Addio alla voce di Napoli: è morta Angela Luce, l’attrice e cantante napoletana aveva 87 anni

Si è spenta ad 87 anni Angela Luce: solo due giorni fa esprimeva il proprio dolore per l’incendio del Teatro Sannazaro. “Mi auguro che sia presto ricostruito”
A cura di Giuseppe Cozzolino
Alle prime luci dell'alba di oggi, venerdì 20 febbraio, si è spenta Angela Luce, al secolo Angela Savino: aveva 87 anni. La voce di Napoli solo due giorni fa aveva espresso il proprio dolore per la triste vicenda del Teatro Sannazaro, andato in fiamme. "Pensare al Sannazaro distrutto è veramente doloroso. Sono vicina ad Ingrid e Lara e le abbraccio con tanto affetto. Mi auguro che sia presto ricostruito e continui a portare avanti il sogno di Luisa Conte": così scriveva sui suoi profili social la cantante e attrice napoletana.

Esordì giovanissima, a soli 14 anni, partecipando alla Piedigrotta Bideri cib "Zi Carmilì", ma per molti era soprattutto la voce di "Bammenella". Attivissima anche nel cinema, aveva preso parte a film come "Ricordati di Napoli" di Pino Mercanti, "Il vedovo" di Dino Risi e Signori si nasce" di Mario Mattoli. Memorabile anche in "Letto a tre piazze" di Steno, dove interpreta Janette, la soubrette "assoldata" da Peppino De Filippo per causare il divorzio tra Totò e la moglie. Nel 1971 la consacrazione con Pier Paolo Pasolini, ne "Il Decameron". Nel 1996 il David di Donatello come migliore attrice non protagonista per "L'amore molesto" di Mario Martone. Fu anche seconda al Festival di Sanremo del 1975 con Ipocrisia, dietro solo a Ragazza del sud di Gilda.

La storia di Napoli è una storia d’arte. Voci potenti e volti che hanno portato teatro, cinema e musica in giro per il mondo". Così Teresa Armato, assessora al Turismo del Comune di Napoli, "Oggi ci lascia Angela Luce, artista immensa, che ha donato alla città e al patrimonio culturale napoletano perle preziose e intramontabili. Una notizia dolorosa che non avremmo mai voluto raccontare. I grandi li immaginiamo eterni. L’amministrazione comunale la ricorderà come meritava", conclude Armato.

