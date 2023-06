Cagnolino sulla Statale Sorrentina salvato da personale Anas prima che fosse investito Un cagnolino salvato dal personale Anas sul viadotto San Marco, sulla statale sorrentina, dal eprsonale dell’Anas prima che fosse investito: ora cerca casa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un cagnolino è stato trovato a vagare sulla Strada Statale Sorrentina all'altezza del viadotto San Marco, ma è stato salvato dal personale dell'Anas, presente sul posto per i lavori che si stanno svolgendo in questo momento. Il cane è stato tratto in salvo e portato nel Centro Anas "Bikini", in attesa di essere adottato: non avendo infatti un microchip, non è stato possibile risalire ad eventuali proprietari dai quali possa essersi erroneamente allontanato.

A recuperarlo è stato un cantoniere dell'Anas, Marco Galgano, in servizio per la sorveglianza della statale. Il giovane si è accorto del cagnolino che variava lungo la carreggiata, e lo ha subito raggiunto per evitare che potesse essere investito. Messo in salvo, il cagnolino si è mostrato fin subito molto giocoso e affettuoso: portato presso la locale Azienda Sanitaria Locale, è stata riscontrata la mancanza di microchip, ma anche che fosse in ottime condizioni di salute. A quel punto, è stato portato al Centro Anas "Bikini" di Vico Equense in un primo momento, e poi a Portici, presso l'abitazione dello stesso Galgano che si sta occupando di lui. Ora si spera che qualcuno voglia adottarlo quanto prima: il passaparola in Rete è già iniziato.

Sul medesimo tratto di strada, intanto, l'Anas ha proseguito con i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione, in corrispondenza del viadotto "San Marco" nel comune di Castellammare di Stabia. Attività che, spiega ancora l'Anas, sono state programmate in esclusivo orario notturno, "così da non arrecare particolari disagi alla circolazione". La fine dei lavori è prevista per i prossimi giorni.