Cade in un dirupo vicino al giardino di casa, uomo intrappolato al buio a 8 metri di profondità

È accaduto nella serata di ieri a Calvi Risorta, nel Casertano: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno tratto il salvo il malcapitato.

L’intervento dei vigili del fuoco per liberare l’uomo caduto in un dirupo

Momenti di paura nella serata di ieri, domenica 30 novembre, a Calvi Risorta, piccola cittadina in provincia di Caserta, dove un uomo di 80 anni è precipitato in un dirupo profondo circa 8 metri, vicino al giardino della sua abitazione, rimanendo intrappolato al buio. Dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto, sul posto, in via Acacie, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, in particolare una squadra del distaccamento di Teano: i pompieri, intervenuti tempestivamente, hanno accertato che l'uomo era rimasto bloccato tra la vegetazione e un canale di scolo, dove per fortuna c'erano circa 20 metri di acqua, che hanno attutito la caduta.

L'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118

Nonostante la scarsa visibilità, dovuta al buio della sera, i vigili del fuoco si sono immediatamente adoperati per trarre in salvo il malcapitato, calandosi nel dirupo con scale e tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), grazie alle quali sono riusciti a liberare in maniera rapida l'80enne, che è stato affidato così alle cure dei sanitari del 118, intervenuti anche loro tempestivamente sul posto; da quanto si apprende, l'anziano non avrebbe riportato gravi conseguenze.