Cade dal parapetto sul Lungomare di Pozzuoli e precipita sugli scogli: uomo salvato dai pompieri

L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 28 dicembre. Allertati dai passanti, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo l’uomo dopo un volo di diversi metri.
A cura di Valerio Papadia
Momenti di paura per le sorti di un uomo che, nella mattinata odierna, domenica 28 dicembre, è precipitato per diversi metri sul Lungomare di Pozzuoli, nella provincia di Napoli, rimanendo ferito. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, stamattina, mentre stava passeggiando sul Lungomare Sandro Pertini, in corrispondenza del parcheggio in zona Gerolomini, l'uomo è precipitato dal parapetto che delimita la strada, probabilmente dopo aver accusato un malore, ed è caduto per diversi metri, precipitando sugli scogli sottostanti.

Fortunatamente, alcuni passanti, che stavano passeggiando anche loro nella stessa zona, in quello stesso momento, hanno assistito alla scena e hanno allertato subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono entrati in azione con un'autoscala e con il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e si sono calati sulla scogliera per recuperare il malcapitato. L'uomo è stato poi riportato sulla strada e affidato alle cure dei sanitari del 118: come detto, è rimasto ferito, anche se non sono note le sue condizioni di salute. Sul luogo sono giunte anche le forze dell'ordine per gli accertamenti utili a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.

Cronaca
