Cade dal parapetto sul Lungomare di Pozzuoli e precipita sugli scogli: uomo salvato dai pompieri

L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 28 dicembre. Allertati dai passanti, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo l’uomo dopo un volo di diversi metri.

Il Lungomare di Pozzuoli (Foto di repertorio)

Momenti di paura per le sorti di un uomo che, nella mattinata odierna, domenica 28 dicembre, è precipitato per diversi metri sul Lungomare di Pozzuoli, nella provincia di Napoli, rimanendo ferito. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, stamattina, mentre stava passeggiando sul Lungomare Sandro Pertini, in corrispondenza del parcheggio in zona Gerolomini, l'uomo è precipitato dal parapetto che delimita la strada, probabilmente dopo aver accusato un malore, ed è caduto per diversi metri, precipitando sugli scogli sottostanti.

Fortunatamente, alcuni passanti, che stavano passeggiando anche loro nella stessa zona, in quello stesso momento, hanno assistito alla scena e hanno allertato subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono entrati in azione con un'autoscala e con il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e si sono calati sulla scogliera per recuperare il malcapitato. L'uomo è stato poi riportato sulla strada e affidato alle cure dei sanitari del 118: come detto, è rimasto ferito, anche se non sono note le sue condizioni di salute. Sul luogo sono giunte anche le forze dell'ordine per gli accertamenti utili a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.