Cade da un silos, operaio di un’azienda agricola ricoverato in ospedale Operaio di 63 anni precipita da un silos che avrebbe ceduto improvvisamente: è in prognosi riservata all’ospedale di Nola. Carabinieri sul luogo dell’incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un operaio di 63 anni è ricoverato in ospedale dopo essere caduto da un silos contenente mangime per animali in un'azienda agricola di Somma Vesuviana, nel Napoletano. Pare che a causare l'incidente sia stato il crollo improvviso della struttura, ma l'esatta dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti: fatto sta che l'uomo è precipitato al suolo.

Subito soccorso dal personale sanitario, l'uomo è stato trasferito nell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove si trova in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri di Somma Vesuviana stanno effettuando i rilievi sul posto: a loro sono affidate le indagini sulla vicenda, assieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro ed al personale dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud competente per il territorio di Somma Vesuviana. Nessuna pista è al momento esclusa dagli inquirenti, che sono accorsi sul posto subito dopo la vicenda. Da ricostruire anche la dinamica che ha portato al cedimento strutturale del silos contenente mangime per animali che, crollando, avrebbe portato alla caduta del dipendente 63enne dell'azienda agricola, precipitato al suolo e rimasto gravemente ferito.