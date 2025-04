video suggerito

Cadavere ripescato nel Lago Lucrino: carabinieri sul posto Il cadavere di un uomo, di circa cinquant’anni, è stato rinvenuto dai carabinieri nel Lago Lucrino, ai Campi Flegrei. Indagini in corso, nessuna ipotesi esclusa. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel Lago Lucrino, ai Campi Flegrei. Si tratterebbe di un uomo dall'apparente età di circa cinquant'anni, ma al momento non è stato ancora identificato. I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli sono al lavoro: gli accertamenti sono ancora in corso, ma non si esclude alcuna ipotesi, da quella dell'improvviso malore al gesto volontario. I carabinieri sono sul posto per i rilievi: le indagini in corso e proseguono in tutte le direzioni.