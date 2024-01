Bus Anm si schianta al corso Malta, le condizioni della donna ferita sul 130 Sono stabili le condizioni della 74enne sbalzata dall’autobus dopo l’incidente a Napoli e ricoverata in prognosi riservata; autista ascoltato dalla Polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Restano stazionarie le condizioni della 74enne coinvolta nell'incidente avvenuto in prossimità del corso Malta, nel centro di Napoli, dove un autobus della linea 130 è uscito di strada e si è schiantato contro un muro; nell'impatto la donna è stata sbalzata fuori dal veicolo ed ha riportato diversi traumi contusivi, il più importante al cranio. Ora si trova ricoverata al Cardarelli, non ha ancora ripreso coscienza, è in prognosi riservata e sotto osservazione.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19 di ieri, 2 gennaio. L'autista dell'autobus, rimasto anche lui ferito ma in modo non grave, è stato ascoltato dalla Polizia ed è stato, come da prassi in questi casi, sottoposto agli esami per accertare l'eventuale assunzione di alcol o droghe; non si esclude, al momento, che a causare la perdita di controllo del mezzo possa essere stato un malore. L'Anm ha annunciato l'apertura di una indagine interna, specificando che il guidatore del mezzo è di comprovata esperienza e che il bus era in servizio dalla mattina.

Sul luogo dell'impatto sono intervenute tre ambulanze del 118 e le pattuglie della polizia Locale delle Unità Operative Stella e San Lorenzo, che si sono occupate dei rilievi e delle prime indagini, ascoltando anche diversi automobilisti che si trovavano nelle vicinanze al momento dello schianto; l'incidente, avvenuto nei pressi della Tangenziale, ha causato un prevedibile ingorgo. La società che gestisce l'asse autostradale ha precisato che lo svincolo di corso Malta non è mai stato chiuso ma sono stati effettuati dei controlli per verificare che l'autobus non avesse lasciato dei detriti.