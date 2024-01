Buoni Libro a Napoli per le scuole, l’App non funziona: riaperti i termini per usarli Riaperti i termini per usare i bonus libri. Testi gratis per le scuole primarie e con contributo fino a 280 euro per medie e superiori. C’è tempo fino al 19 gennaio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Riaperti i termini per usare i Buoni libro per le scuole a Napoli: testi gratis per le primarie (ex elementari) e con contributo fino a 280 euro per le secondarie inferiori (ex medie) e superiori. A causa di un malfunzionamento della piattaforma online, infatti, il Comune di Napoli ha deciso di riaprire la possibilità di utilizzare i bonus per 5 giorni. A partire dalla prossima settimana, quindi, da lunedì 15 fino a venerdì 19 gennaio 2024, ci si potrà recare nelle librerie e nelle cartolibrerie convenzionate per utilizzare le cedole librarie.

Lo ha comunicato il Comune di Napoli, pubblicando un avviso pubblico e avvertendo tutti i beneficiari.

Causa malfunzionamento della piattaforma di acquisizione cedole in data 31/12/2023 – scrive il Comune – si avvisano gli utenti ammessi al beneficio della cedola libraria per le scuole secondarie di primo e secondo grado e gli utenti per le scuole primarie della riapertura dei termini per l’utilizzo delle cedole librarie dal 15 gennaio 2024 al 19 gennaio 2024. Tutti i beneficiari delle scuole primarie, a partire dal 15/01/2024 ed entro e non oltre il 19/01/2024, potranno rivolgersi ad una delle librerie accreditate (vedi elenco) per utilizzare la cedola. Tutti gli utenti ammessi al beneficio della cedola libraria per le scuole secondarie di primo e secondo grado, a partire dal 15/01/2024 ed entro e non oltre il 19/01/2024, potranno rivolgersi ad una delle librerie accreditate esibendo il PIN, i documenti di riconoscimento e le tessere sanitarie con i codici fiscali del richiedente e dello studente.

I buoni libro attivati nel 2023

Il Comune di Napoli ha avviato il bando per richiedere i buoni libro già nell'estate del 2023. La procedura, già da alcuni anni, è tutta informatizzata. Una volta compilato il modulo online, viene assegnato un numero di identificazione da conservare come attestazione dell'avvenuta ricezione e per ogni adempimento successivo, compresa la consultazione degli elenchi degli ammessi e non ammessi. Dopo i controlli di rito, è stata pubblicata la graduatoria. Per gli studenti ammessi è stata emessa una cedola libraria in formato elettronico, identificata tramite il codice PIN, visionabile sulla piattaforma con SPID o CIE o TS-CNS alla sezione “Domande presentate”.