Britney Spears ha voglia della pizza di Sorbillo, su Instagram pubblica la foto della pizzeria partenopea Britney Spears pubblica su Instagram la sua “voglia di pizza”, postando due foto della più celebre delle pizze partenopee, quella di Gino Sorbillo.

Le voglie culinarie delle donne in gravidanza vanno sempre soddisfatte. E chissà se qualcuno a breve non recapiterà a Britney Spears una pizza di Gino Sorbillo, esaudendo il suo desiderio. Già, perché la popstar americana, di recente uscita da una lunga e drammatica diatriba giudiziaria col padre e ora in dolce attesa, ha pubblicato su Instagram la sua "voglia di pizza". «I’m actually starving», ovvero «sto morendo di fame». Dopo pochi minuti non si è fatta attendere la risposta del titolare della catena di pizzerie che dai Decumani ha fatto la sua fortuna: «Ti amiamo e ti aspettiamo qui».

L'anno scorso fu la popstar britannica Dua Lipa a cenare a bordo di un aereo privato con una pizza napoletana dop sfornata dalla pizzeria milanese di Gino Sorbillo. Le fotografie della venticinquenne star ai Grammy 2021 nonché testimonial Versace che addenta una fetta di pizza margherita fecero il giro del mondo.