Bradisismo Campi Flegrei, Manfredi: “Può durare mesi. No allarmismi”. E De Magistris lo attacca Manfredi sul sisma avvenuto il 2 ottobre 2023: “Crolli ad Agnano su struttura già dissestata. No agli allarmismi”. De Magistris: “Ieri sera nessuno delle istituzioni con la gente in strada”

A cura di Pierluigi Frattasi

A sinistra l’ex sindaco Luigi De Magistris. A destra il sindaco Gaetano Manfredi

"La crisi bradisismica è caratterizzata da scosse che possono continuare per mesi e dunque possiamo avere una situazione per cui per mesi continuano a esserci scosse di intensità variabile. L'allarmismo non aiuta, ci vuole grande responsabilità nella gestione dell'informazione". Non ha dubbi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ex rettore della Federico II nonché professore di Tecnica delle costruzioni di Ingegneria, che sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione ai Campi Flegrei. Manfredi la scorsa settimana, come anticipato da Fanpage.it, ha convocato la task force di Protezione Civile per il coordinamento delle attività legate al bradisismo. Si tratta del Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile, attivo h24, che interverrà in caso di emergenza.

Manfredi: "Situazione psicologica pesante"

Napoli, infatti, ricade in parte nella zona rossa dei Campi Flegrei e in parte in quella gialla. La zona rossa è quella che viene evacuata per prima in caso di eruzione. Ma il primo cittadino partenopeo invita tutti alla calma: "Mi rendo conto che per chi vive nella zona di Pozzuoli e di Agnano è una situazione psicologicamente molto pesante, dunque dobbiamo aiutare le persone sapendo che noi stiamo facendo di tutto dal punto di vista tecnico e procedurale per garantire la massima sicurezza. Dobbiamo dire ai cittadini la verità".

"Dal punto di vista tecnico – ha spiegato Manfredi – c'è un monitoraggio continuo dei siti, c'è il controllo delle strutture. L'intensità delle scosse è fortemente percepibile perché sono eventi estremamente superficiali, anche se poi hanno un'attenuazione molto rapida, e il potenziale di danno strutturale è estremamente basso e infatti non ci sono danni strutturali ma ci possono essere lesioni all'intonaco, caduta di qualche cornicione e ovviamente va tenuta sempre una grande attenzione ma il rischio strutturale è molto basso. È necessario lavorare tutti insieme per fare in modo che questa crisi non porti danni alla comunità, alle persone, alla socialità, e all'economia".

"Serve piano controlli su edifici privati"

Se le verifiche sugli immobili di proprietà pubblica, come le scuole e gli uffici comunali, sono costanti da parte dei tecnici comunali, però, più difficile è intervenire su quelli di proprietà privata. Il sindaco Manfredi, negli scorsi giorni, si è confrontato con il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, e con il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, e lancia una proposta:

"Mi attiverò nei prossimi giorni perché c'è la necessità di sollecitare un piano di sopralluoghi straordinari che aiuti l'edilizia privata, su cui noi non possiamo intervenire, per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. Serve un investimento per un piano di visite e di valutazioni sull'edilizia privata. Ciò aiuta a valutare se ci sono condizioni di pericolo che possono derivare soprattutto da casi in cui le strutture hanno già problemi statici".

Sui crolli ad Agnano, dopo il sisma di magnitudo 4.0 di ieri sera, lunedì 2 ottobre 2023, alle ore 22,08, come anticipato da Fanpage.it, Manfredi ha spiegato che "sono caduti da una struttura che dal punto di vista statico ha già dissesti: il problema sono queste strutture già parzialmente dissestate o con situazioni di fatiscenza dove vanno fatti sopralluoghi e controlli".

Per l'edilizia pubblica, invece, che in gran parte in questi anni è già stata sottoposta a ristrutturazioni e consolidamenti anti-sismici, come prevede la normativa italiana, Manfredi assicura che "un piano di manutenzione straordinaria nei fatti già c'è, perché il Pnrr prevede interventi di miglioramento sismico di molti edifici pubblici. Sugli edifici pubblici di quell'area negli ultimi venti anni sono stati fatti tanti interventi".

De Magistris: "Napoletani preoccupati. Manfredi assente"

Non mancano però le voci critiche, come l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che stamattina, in una nota, ha chiesto di fare di più sul tema del bradisismo: