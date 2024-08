video suggerito

Bonus libri 2024-25 Napoli fino a 280 euro per scuole medie e superiori: come fare domanda Bonus libri da 110 a 280 euro per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Come fare domanda fino al 20 settembre 2024.

A cura di Pierluigi Frattasi

Al via le domande per il bonus libri 2024-25 per gli studenti meno abbienti delle scuole medie e superiori a Napoli. Sono previsti contributi fino a 280 euro per l'acquisto dei libri di testo per il prossimo anno scolastico, che in Campania inizierà il prossimo giovedì 12 settembre. Il Comune di Napoli erogherà il contributo sotto forma di cedola libraria in formato elettronico, alla quale si potrà accedere tramite Pin. I libri potranno essere comprati presso le librerie accreditate. Si possono presentare le domande, solo online, dalle ore 10,00 del 13 agosto e fino alle ore 14,00 del 20 settembre 2024.

Buoni libro Napoli per l'anno scolastico 2024-25

I buoni libro sono destinati agli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori per l'anno scolastico 2024/2025. A disposizione al Comune di Napoli c'è un budget di 4.366.198,39 euro, dei quali 3,1 milioni per gli studenti della scuola dell'obbligo e 1,2 milioni per il triennio delle superiori.

L'importo del bonus libri a Napoli

L'importo del bonus libri varia a seconda della classe che si frequenta, secondo lo schema di seguito indicato:

Scuola secondaria I grado

1° classe € 280,00

2° classe € 110,00

3° classe € 125,00

Scuola secondaria di II grado

1° classe € 275,00

2° classe € 170,00

3° classe € 240,00

4° classe € 210,00

5° classe € 180,00

I requisiti per avere il contributo

I destinatari dell'intervento sono gli studenti residenti in Campania, iscritti alle scuole secondarie di primo grado (ex scuola media inferiore) e secondo grado (ex scuola media superiore), ubicate nel Comune di Napoli, appartenenti a famiglie che presentino un valore ISEE 2024 in corso di validità rientrante nelle seguenti due fasce:

FASCIA 1: ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00

FASCIA 2: ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00

Come fare domanda per il bonus libri

Per essere ammesso al beneficio il richiedente (esercente la potestà genitoriale o parentale sullo studente o, in alternativa, rappresentante legale o lo studente stesso se maggiorenne) dovrà presentare una domanda da compilare esclusivamente on-line accedendo, mediante SPID, CIE o TS-CNS, utilizzando l’applicativo reso disponibile sul sito del Comune di Napoli.

Il link per fare domanda per il buono libri 2024-25 a Napoli

a) al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà essere in possesso dell’attestazione ISEE, rilasciata nell’anno 2024 in corso di validità, calcolata in base ai criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e della circolare INPS n. 171 del 18/12/2014. L’attestazione ISEE che verrà presa in considerazione è quella dalla quale si evince la presenza nel nucleo familiare dello studente per il quale viene richiesto il beneficio.

b) lo studente deve risultare regolarmente iscritto alla scuola ed alla classe indicate nel modulo compilato on-line.

Alla domanda sarà assegnato un codice identificativo univoco da conservare come attestazione dell'avvenuta ricezione e per ogni adempimento successivo.

Al termine della procedura di compilazione del modulo on-line, il programma elabora una ricevuta che contiene un numero di identificazione e riepiloga tutti i dati inseriti. La ricevuta sarà anche inviata all’indirizzo e-mail inserito in fase di compilazione.

La domanda è stata inviata in maniera corretta solo se:

– è presente nella sezione “Domande presentate (N)” della piattaforma Domande Cedole Librarie;

– è stata ricevuta la mail di cui sopra di riepilogo dei dati.

Gli uffici comunali, dopo aver effettuato i controlli sulle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti, redigeranno un elenco degli ammessi ed un elenco degli esclusi. Gli elenchi, in formato anonimo recanti esclusivamente il numero di domanda, verranno pubblicati sul sito web del Comune di Napoli.

Per gli studenti ammessi verrà emessa una cedola libraria in formato elettronico che sarà identificata tramite il codice PIN che potrà essere scaricato/stampato accedendo nuovamente alla piattaforma con SPID o CIE o TS-CNS alla sezione “Domande presentate”.

Non è previsto l’invio del PIN via mail. Il codice PIN potrà essere utilizzato presso tutte le cartolibrerie accreditate entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2024. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti, consultare il sito del Comune di Napoli.