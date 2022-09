Bonus energia Campania: alle imprese aiuti fino a 20mila euro per aumenti in bolletta oltre i 5mila Il bonus è destinato alle aziende manifatturiere che operano in Campania. Il bando sarà pubblicato entro l’anno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arriva il Bonus Energia in Campania destinato a tutte le imprese manifatturiere che operano nella regione alle prese con il caro-bolletta della luce. Si tratta di un contributo del 30% alle aziende per gli aumenti delle bollette superiori a 5mila euro. L’aiuto è fino a un massimo di 20mila euro. La Regione Campania ha messo a disposizione un fondo di 58 milioni di euro per finanziare questa misura straordinaria a copertura degli extra costi energetici sostenuti dalle aziende. Il provvedimento è finalizzato a sostenere le imprese campane manifatturiere che hanno subìto nel 2022 un incremento del costo dell’energia a causa della crisi energetica generata dalle difficoltà di approvvigionamento dalle tradizionali fonti e dall’innalzamento dei relativi prezzi, anche come conseguenza della guerra tra Russia e Ucraina.

Bando entro l'autunno 2022

Palazzo Santa Lucia sta lavorando in questi giorni alla predisposizione del bando, che sarà pubblicato entro l'autunno 2022. La misura rientra nel pacchetto di aiuti da 390 milioni di euro, annunciato dal Governatore Vincenzo De Luca, per far fronte al caro energia. All'interno del piano rientrano anche il Bonus Sport fino a 400 euro a figlio, il blocco della bolletta dell'acqua e il Bonus Asilo regionale. Il piano della Regione nasce per far fronte "all'improvviso e considerevole aumento dell’energia elettrica e del gas, con un conseguente rincaro senza precedenti delle bollette energetiche sia per le imprese, sia per le famiglie, dovuto principalmente all’incremento del prezzo del gas sui mercati internazionali (da cui dipende oltre il 40% della produzione elettrica nazionale), ma anche all’emergenza Covid, a fattori meteo eccezionalmente sfavorevoli e, da ultimo, alle recenti tensioni geopolitiche internazionali".

"Tale congiuntura straordinaria – conclude la Regione – richiede interventi rapidi e significativi, di supporto alle famiglie e alle imprese, integrativi e complementari rispetto a quelli già attivati, o che verranno attivati, a livello nazionale". Il piano regionale contiene "misure straordinarie di sostegno alle imprese, nonché di supporto alle famiglie e di aiuto ai singoli cittadini in difficoltà". Il pacchetto di aiuti è finanziato dalle risorse provenienti dai diversi programmi e fondi comunitari, nazionali e regionali gestiti dalla Regione Campania.